Muž na Českolipsku si chtěl postavit vlastní bazének: Rozebral kvůli tomu most
Tropická vedra dohnala muže z Českolipska k neuvěřitelnému nápadu. Kvůli vlastnímu „bazénku“ rozebral část mostu i dna potoka. Způsobil tak škodu, která může přesáhnout 10 tisíc korun. Případ už řeší úřady a muži hrozí i trestní stíhání.
Česko v minulých dnech sužovala vlna tropických veder, kdy teploty na mnoha místech šplhaly přes 35 stupňů Celsia. Lidé okupovali bazény, rybníky, řeky i koupaliště a horko bylo pro mnohé téměř nesnesitelné. Zdá se ale, že vysoké teploty některým vlezly na mozek.
Podemletý břeh
Přesně to dokazuje neuvěřitelný případ z obce Písečná na Českolipsku. Muži (40) totiž obyčejné osvěžení v Dobranovském potoce nestačilo. Rozhodl se proto vybudovat si vlastní „bazének“ poněkud svérázným způsobem. Rozebral most.
„Začal rozebírat kamenné části mostních pilířů i kamenné dno potoka a z vytěženého materiálu postavil provizorní hráz. Hladina vody se díky tomu zvedla o několik centimetrů,“ popisují strážníci mužovu mravenčí práci na sociálních sítích. Jenže jeho plán měl nečekanou dohru. Voda si po vybudování hráze našla novou cestu, podemlela břeh a o několik metrů dál se vrátila do původního koryta.
Po vyčíslení škody se případem budou zabývat úřady. Pokud náklady na opravu mostu a potoka přesáhnou 10 tisíc korun, může jeho boj s tropickým vedrem skončit jako trestný čin. Ve výsledku ho tak vlastní „bazén“ může vyjít mnohem dráž, než kdyby si rovnou koupil nový.
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