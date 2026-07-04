Muž na Českolipsku si chtěl postavit vlastní bazének: Rozebral kvůli tomu most

Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. července 2026
13:47

Tropická vedra dohnala muže z Českolipska k neuvěřitelnému nápadu. Kvůli vlastnímu „bazénku“ rozebral část mostu i dna potoka. Způsobil tak škodu, která může přesáhnout 10 tisíc korun. Případ už řeší úřady a muži hrozí i trestní stíhání.

Česko v minulých dnech sužovala vlna tropických veder, kdy teploty na mnoha místech šplhaly přes 35 stupňů Celsia. Lidé okupovali bazény, rybníky, řeky i koupaliště a horko bylo pro mnohé téměř nesnesitelné. Zdá se ale, že vysoké teploty některým vlezly na mozek.

Podemletý břeh

Přesně to dokazuje neuvěřitelný případ z obce Písečná na Českolipsku. Muži (40) totiž obyčejné osvěžení v Dobranovském potoce nestačilo. Rozhodl se proto vybudovat si vlastní „bazének“ poněkud svérázným způsobem. Rozebral most.

„Začal rozebírat kamenné části mostních pilířů i kamenné dno potoka a z vytěženého materiálu postavil provizorní hráz. Hladina vody se díky tomu zvedla o několik centimetrů,“ popisují strážníci mužovu mravenčí práci na sociálních sítích. Jenže jeho plán měl nečekanou dohru. Voda si po vybudování hráze našla novou cestu, podemlela břeh a o několik metrů dál se vrátila do původního koryta.

Po vyčíslení škody se případem budou zabývat úřady. Pokud náklady na opravu mostu a potoka přesáhnou 10 tisíc korun, může jeho boj s tropickým vedrem skončit jako trestný čin. Ve výsledku ho tak vlastní „bazén“ může vyjít mnohem dráž, než kdyby si rovnou koupil nový.

Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Muž se kvůli vlastnímu osvěžení rozhodl rozebrat most.
Ilustrační foto.

Témata:
kamenyvedromosthrázosvěženípilířetropická teplotaČeskoPísečnáokres Česká Lípaplavecký bazénPotok
Andrea Vídeňská
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