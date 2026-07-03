Opalovačka mezi hroby: Na seniora (83) ve slipech přišla policie

Senior (83) se opaloval u hřbitova jen ve spodním prádle.
Senior (83) se opaloval u hřbitova jen ve spodním prádle.  (Autor: facebook/Městská policie Svitavy)
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. července 2026
13:53

Kuriózní oznámení zaměstnalo strážníky ve Svitavách. Na lavičce u smuteční síně se opaloval senior jen ve spodním prádle a bílé čepici. Senior nakonec uznal, že pro slunění zvolil poněkud nevhodné místo.

Kuriózní případ zveřejnili svitavští strážníci ve svém pravidelném přehledu událostí z uplynulého týdne. Na služebnu zavolal svědek, kterého překvapil starší muž opalující se na lavičce poblíž smuteční síně pouze ve spodním prádle a bílé čepici. Kolemjdoucí zřejmě považoval opalování v těsné blízkosti hřbitova a smuteční síně za neuctivé.

Po příjezdu strážníci zjistili, že jde o místního obyvatele. Senior jim vysvětlil, že nic nepotřebuje a na stejné místo si chodí pravidelně užívat letního sluníčka.

„Strážníci ho však upozornili, že vzhledem k minimálnímu oděvu a blízkosti hřbitova a smuteční síně může jeho počínání působit na kolemjdoucí nevhodně. Muž upozornění pochopil, oblékl si kraťasy a s úsměvem dodal, že si pro své opalování příště vybere vhodnější místo než okolí hřbitova,“ uvedla Městská policie Svitavy na svém facebooku. Protože senior se strážníky spolupracoval a jejich upozornění bez výhrad respektoval, skončil celý zásah pouze domluvou.

Příspěvek vyvolal na sociálních sítích živou debatu. Zatímco někteří lidé kritizovali zveřejnění fotografie seniora, další se strážníků zastávali. „Na oznámení je povinností vyjet. Slunit se u hřbitova asi úplně OK není, když zde probíhají smuteční obřady,“ napsala jedna z diskutujících.

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Strážníci na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích budili opilce. Spal jako zabitý.
Zdroj: MP Ostrava

Témata:
opalováníměstská policieseniorhlášeníveřejné pohoršeníFacebookhřbitovobecní policiespodní prádloSvitavy
Štěpánka Grofová
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👁 👁 ( 3. července 2026 14:27 )

Manžel zdejší kozařky 🐐🐐 . 🤣

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