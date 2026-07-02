Mrazivý nález během veder: V zamčeném autě našli mrtvého muže
Na sídlišti Sekčov v Prešově na Slovensku našli v uzamčeném osobním autě tělo muže. Lékař podle policie předběžně vyloučil cizí zavinění, přesnou příčinu smrti určí až soudní pitva. Okolnosti případu vyšetřují kriminalisté.
V osobním autě zaparkovaném v Sibiřské ulici objevili kolemjdoucí mrtvého člověka. Vozidlo bylo zamčené a podle místních stálo na stejném místě už několik dní. Na místo okamžitě vyjeli policisté i záchranáři. Muži už ale nebylo pomoci.
Přesnou příčinu smrti určí pitva
„Ohlížející lékař předběžně vyloučil cizí zavinění. Na zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena pitva,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová.
Okolnosti úmrtí zatím zůstávají nejasné. Auto bylo podle informací slovenských médií vystavené přímému slunci během velmi teplého počasí a tělo se mělo uvnitř nacházet delší dobu. Zda měly vysoké teploty na úmrtí nějaký vliv, ukáže až další vyšetřování.
Pověřený příslušník Obvodního oddělení Policie v Prešově zahájil v případu trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení. Vyšetřovatelé nyní zjišťují všechny okolnosti, které smrti mladého muže předcházely.
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