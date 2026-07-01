Pacienta s horečkou naložili do ledu: Připomínal rybu na tržnici

Pacienta s horečkou naložili do 30 kg ledu.
Pacienta s horečkou naložili do 30 kg ledu.  (Autor: Facebook)
Autor: nkc - 
1. července 2026
14:30

Obrovská vlna veder zasáhla celou Evropu. V Maďarsku utrpěl muž tak silný tepelný šok, že jeho tělesná teplota dosahovala neuvěřitelných 43°C. V zájmu záchrany života ho museli naložit do 30 kilogramů ledu! Přestože z fotografie muž připomínal rybu na tržnici, podařilo se jeho život zachránit.

Evropou se prohnala vlna extrémních veder, která hraničila s bojem o přežití. V Maďarsku utrpěl muž takový tepelný šok, že mu naměřili 43°C! U teploty přesahující 42°C už hrozí selhání organismu, informovala zdravotnická skupina EUC.

Záchranáři neváhali a okamžitě se spojili s organizací dodávající led. Jelikož se při takové teplotě odehrával boj o minuty, firma okamžitě poskytla a přivezla k záchraně 30 kilogramů ledových kostek. V případě extrémní horečky může intenzivní a náhlé ochlazení zachránit život.

Muže do vany plné ledu okamžitě vložili a doufali, že teplota klesne. Přestože chvíli připomínal rybu na tržnici, akce se povedla a rozpáleného pacienta se díky spolupráci záchranářů a dodavatele ledu podařilo zachránit.

„Vážíme si této rychlé a štědré pomoci. Doufáme, že tento příklad bude následovat více firem, když na spolupráci mohou záviset životy,“ vyjádřil poděkování záchranář. „Moc děkujeme za Vaše milá slova a důvěru! Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Je pro nás důležité v případě příležitosti přispět k tomu, aby co nejvíce lidí dostalo potřebnou pomoc včas,“ reagovala firma s ledem.

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