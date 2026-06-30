Co stálo za hromadnou otravou na Olomoucku? Dělníky přiotrávil únik jedovatého plynu
V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahovali v pondělí 29. června záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Jeden člověk byl podle záchranářů v kritickém stavu resuscitován. Na místě zasahovali i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Zdrojem úniku vysoce jedovatého oxidu uhelnatého bylo proudové čerpadlo.
Neštěstí se stalo v pondělí kolem 13:30 v bývalém areálu pivovaru v Olomouci - Holici, kde sedm mužů provádělo bourací práce. „Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se osoby postupně nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl policejní mluvčí.
Pracovníci firmy v danou chvíli areál vyklízeli a prováděli zde demoliční práce. Našli dva své kolegy v bezvědomí a zavolali hned záchrannou službu. „Při poskytování první pomoci jim začali kolabovat další pracovníci. Na místě bylo zraněno sedm osob, z toho jeden muž byl v kritickém stavu v přímém ohrožení života, musel být na místě resuscitován,“ sdělila ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Při zásahu pomáhali záchranné službě také hasiči, kteří z místa v dýchací technice vynášeli zraněné.
Čtyři lidé se nadýchali plynu jen lehce, skončili v prostějovské a přerovské nemocnici. Tři pacienti byli převezeni na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL). Jeden z nich byl ve středně těžkém stavu, dva lidé byli v kritickém stavu - jeden byl resuscitován, ale stále v bezvědomí a na umělé plicní ventilaci. Druhý byl od začátku v bezvědomí, byl převeden na umělou plicní ventilaci, doplnila mluvčí záchranné služby.
„Ve Fakultní nemocnici Olomouc máme hospitalizovaného jednoho pacienta, je v péči lékařů na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Je ve vážném stavu, je napojen na umělou plicní ventilaci. Zbylí dva pacienti byli převezeni do Ostravy,“ řekla ČTK za FNOL Veronika Jeřábková.
Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.
Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.
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