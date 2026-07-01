Zázrak po zemětřesení ve Venezuele: Maminka s miminkem přežily v sutinách!
Zemětřesení, která ve středu zasáhla Venezuelu, patří k těm nejhorším v historii země. Počet mrtvých dosahuje více než 1400, zraněných je přes 3000. Desítky tisíc lidí jsou navíc stále pohřešovány. Avšak stále existuje naděje. To ilustruje i příběh, kdy maminka s několikaměsíčním miminkem přežila pod sutinami několik dní.
Příběh matky, která sebe a svého novorozeného synka zachránila, patří v poseldních týdnech ve Venezuele k těm se šťastným koncem. Těch je však po zemětřesení žalostně málo. „Věděla jsem, že dokud žije on, já musím taky. Každou chvilku jsem se dotýkala jeho nosu, abych se přesvědčila, že ještě dýchá,“ řekla pro BBC zachráněná maminka Dayana Patinová.
Její synek Juan se díky záběrům ze záchrany stal symbolem naděje v jinak velmi tragické situaci. Dayana byla se svým synem zrovna v osmém patře výškové budovy, když přišly první vlny zemětřesení. Myslela si, že půjde jen o lehlý otřes. Realita však byla bohužel úplně jiná. „Přišlo mi, že letím. A pak jako bych se probořila hlínou a skončila v díře. A tam jsem na nějakou dobu zůstala,“ popsala Dayana průběh kolapsu budovy ze svého pohledu.
Začala křičet, rychle jí však prý došlo, že ji nikdo neuslyší. Rozhodla se proto šetřit energií a vydávat zvuky jen ve chvíli, kdy kolem sebe uslyší hlasy. „Nechápu, že jsem dokázala být tak v klidu. Levou nohu jsem měla pohřbenou pod betonem a spánek natlačený na kámen,“ popsala.
Záchrana prý přišla od jejího bratra. Když ho uslyšela, konečně vykřikla a pomohla mu jí se synem lokalizovat. Na místo následně přivedl záchranáře, kteří ženu i se synem dostali z trosek ven. Pod sutinami přežili několik dlouhých dní.
To je však jeden z mála pozitivních příběhů. Nejničivější katastrofa svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, si vyžádala nejméně 1943 mrtvých a 10 571 zraněných. Obyvatelé přitom podle agentury AP hlásí na 68 900 pohřešovaných. A naděje na jejich nalezení s každým dnem klesá.
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