Rvačka chlapů skončila smrtí: Místní mají strach
Potyčka tří mužů v centru Košic skončila smrtí. Mladý muž po útoku utrpěl vážná zranění, kterým po několika dnech v nemocnici podlehl. Policie případ vyšetřuje jako zločin zabití, událost zároveň znovu otevřela debatu o bezpečnosti v ulicích města.
K incidentu došlo ve čtvrtek 25. června večer na Vrátné ulici v historickém centru Košic. Podle dostupných informací se poprali tři muži a jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění. Zdravotníci ho ošetřovali přímo na místě a následně převezli do nemocnice. Přestože lékaři několik dní bojovali o jeho život, zraněný muž zemřel.
Policie vyšetřuje zabití
Policie zatím zveřejnila jen minimum informací. Potvrdila pouze, že případem se zabývá krajská kriminální policie. „Můžeme potvrdit, že událostí se zabývá vyšetřovatel odboru kriminální policie v Košicích, který vede vyšetřování pro zločin zabití,“ citoval mluvčí Janu Illésovou slovenský server TN Live.
Vyšetřovatelé nyní shromažďují důkazy a vyslýchají svědky. S ohledem na probíhající řízení policie další podrobnosti odmítla zveřejnit.
Spor o bezpečnost v centru
Událost vyvolala diskusi o tom, zda je historické centrum Košic v nočních hodinách dostatečně bezpečné. Podle místního politika Igora Holéczyho se v okolí podniků opakovaně objevují násilné konflikty a město by mělo situaci řešit. Navrhuje proto rozšířit kamerový systém, zlepšit osvětlení ulic a posílit policejní hlídky.
Odlišný pohled ale zastává Vladimír Eperješi, jenž má na starosti problematiku nočního života ve Starém Městě. Podle něj je sice každý násilný čin vážný, není ale správné označovat celé centrum za nebezpečnou lokalitu kvůli jedinému případu.
V Košicích jsem jednou strávil noc a bylo ta černo i ve dne...