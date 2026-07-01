Chaos v prosluněném Řecku: Útoky na politiky

Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Aktualizováno -
1. července 2026
20:36
Autor: ČTK - 
1. července 2026
20:23

Při třech útocích v řecké Soluni na domy, v nichž bydlí členové vládní pravicové strany Nová Demokracie (ND), bylo ve středu 12. července časně ráno zraněno pět lidí. Jedna žena, která utrpěla rozsáhlé popáleniny, posléze zraněním v nemocnici podlehla. 

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který je šéfem strany ND, vyjádřil soustrast rodině zemřelé. Dvaasedmdesátiletá žena byla matkou političky ND Afrodity Nestoraové, která byla po útoku hospitalizována s oběma rodiči.

„Šlo o zbabělý, teroristický, vražedný útok... Nebudeme tolerovat žádnou novou formu terorismu... ty časy už jsou za námi,“ řekl Mitsotakis s odkazem na politicky motivované násilnosti z dřívějších dekád, za nimiž většinou stály krajně levicové skupiny. „Ti, kdo páchají takové činy, nejsou nic jiného než zločinci, a tak s nimi bude i zacházeno,“ dodal premiér.

Při útocích pachatelé podle policie použili plynové kempingové bomby a zapálili několik aut a motocyklů.

Útoky ve třech různých čtvrtích Soluně vyšetřuje protiteroristická jednotka policie, která se snaží také zjistit, zda šlo o koordinovanou akci. Premiér Mitsotakis pachatelům vzkázal, že policie je najde a postaví před soud.

Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.
Žhářské útoky na domy politiků si vyžádaly jednu oběť.

Témata:
ženasmrtpožárpoliticiútokyžhářské útokyŘeckoSoluň
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