Dům zachvátily plameny: Několik mrtvých a těžce zranění
Při požáru domu v Antverpách na severu Belgie zemřelo 6 lidí. Podle belgických médií vypukl požár v desetipatrovém bytovém domě, ve kterém bydlí více než 200 lidí.
„Je několik mrtvých a několik těžce zraněných,“ uvedla mluvčí místní policie. Posléze vyšlo najevo, že mrtvých je šest. Někteří obyvatelé se navíc nadýchali kouře. Hasiči podle serveru televize RTBF pokračovali v evakuaci budovy a pátrání po případných dalších obětech.
Několik vlámských médií zveřejnilo záběry, na nichž je vidět hustý černý kouř stoupající z horních pater budovy. Podle záběrů nasadili hasiči značné prostředky včetně velkého žebříku, aby zachránili obyvatele, kteří se uchýlili na balkóny. Požár se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu.
„Žádáme místní obyvatele, aby zavřeli okna a dveře a v případě potřeby vypnuli větrání,“ vyzvala policie kvůli šířícímu se kouři.
Podle prvních informací vypukl požár v osmém patře budovy a následně se rychle rozšířil. Hasiči upozornili, že hašení v takové výšce bývá složité. Příčina požáru zatím podle AFP není známa.
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