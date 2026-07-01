Hromadná bitka v Mojžíři! Spor dvou žen přerostl ve rvačku rodin

Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Nepořádek v problémové lokalitě Mojžíř
Autor: Nicole Kučerová - 
1. července 2026
09:28

V problémové oblasti Mojžíř v Ústí nad Labem vypukla na začátku týdne obrovská bitka mezi romskými obyvateli sídliště. Navzájem na sebe vytáhli pepřové spreje. Na místo dorazilo několik policejních aut. Lokalita je dlouhodobě problémová a potýká se se znečištěním a stavebními nedostatky.

V části statutárního města Ústí nad Labem Mojžíř vypukla v pondělí 29. června obrovská bitka na sídlišti. V dlouhodobě problémové oblasti došlo k potyčce mezi dvěma ženami, postupně se přidali další obyvatelé, až se rvačka stala nezvládnutelnou. Na místo dorazilo několik policejních hlídek, které konflikt urovnaly.

Bitka začala mezi dvěma rodinami. Hned několik účastníků konfliktu dokonce použilo pepřový sprej. Svědci ani účastníci konfliktu nechtějí o rvačce vůbec mluvit. O tom, kdo ji začal podle serveru TN.cz, neví. V lokalitě, typické především romskými obyvateli, není takový případ ojedinělý. Podobná situace nastala i v květnu 2015.

V posledních měsících na sídlišti probíhá mnoho kontrol. „Všechny kontroly, které tady probíhají, objevují nějaké nedostatky. Dneska to nebylo jinak. Jenom za stavební obor bylo přibližně 30 nedostatků, jako třeba utržené hromosvody, kabely z bytu do bytu, rozbité balkony a další věci,“ popsal situaci náměstek primátora Michal Mohr (SPD).

Oblast se dlouhodobě potýká i s obrovským množstvím odpadu a znečištění. „Kontroly se zúčastnili náměstek primátora Michal Mohr, zástupci odborů magistrátu, hygiena i Policie ČR. Provedená kontrola odhalila nedostatky, které byly řádně zaevidované a předány k řešení,“ uvedlo Statutární město Ústí nad Labem.

Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Rvačka na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem
Nepořádek v problémové lokalitě Mojžíř

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Nicole Kučerová
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