Uprchlý vězeň chtěl zpátky do chládku: V extrémních teplotách se udal policii
Strážníkům městské policie v Ústí nad Labem se přihodila nevídaná situace. Na magistrát dorazil vězeň na útěku, že se chce nechat zatknout! Policisté si ho bez odporu odvedli v poutech. Nejspíše chtěl v extrémních vedrech radši do chládku.
Tento týden v úterý, 30. března v ranních hodinách, navštívil Magistrát města Ústí nad Labem muž se zvláštním požadavkem. Strážníkovi městské policie sdělil, že je uprchlý vězeň, a že by chtěl zpátky do cely.
„Zprvu to vypadalo jako hloupý vtip, ale člověk nikdy neví, strážník zachoval chladnou hlavu, navázal s mužem komunikaci a vyčkal do příjezdu Policii ČR, která si uprchlého vězně v poutech odvedla k dalšímu šetření,“ popsala Městská policie Ústí nad Labem.
Vězeň utekl ze Spolkové republiky Německo. Podle policistů se v něm možná hnulo svědomí a chtěl si spravedlivě odsedět svůj trest. „Zjevně na vině bylo i vedro posledních dní a chtěl opět do chládku,“ zakončila vtipně nevídaný příběh policie.
Vo väzení ma všetko, raňajky obed večeru, telku a možno že aj klimatické zariadenie, 😁