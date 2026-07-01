Uprchlý vězeň chtěl zpátky do chládku: V extrémních teplotách se udal policii

Uprchlý vězeň se v Ústí nad Labem sám udal.
Uprchlý vězeň se v Ústí nad Labem sám udal.  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: Nicole Kučerová - 
1. července 2026
10:25

Strážníkům městské policie v Ústí nad Labem se přihodila nevídaná situace. Na magistrát dorazil vězeň na útěku, že se chce nechat zatknout! Policisté si ho bez odporu odvedli v poutech. Nejspíše chtěl v extrémních vedrech radši do chládku.

Tento týden v úterý, 30. března v ranních hodinách, navštívil Magistrát města Ústí nad Labem muž se zvláštním požadavkem. Strážníkovi městské policie sdělil, že je uprchlý vězeň, a že by chtěl zpátky do cely.

„Zprvu to vypadalo jako hloupý vtip, ale člověk nikdy neví, strážník zachoval chladnou hlavu, navázal s mužem komunikaci a vyčkal do příjezdu Policii ČR, která si uprchlého vězně v poutech odvedla k dalšímu šetření,“ popsala Městská policie Ústí nad Labem.

Vězeň utekl ze Spolkové republiky Německo. Podle policistů se v něm možná hnulo svědomí a chtěl si spravedlivě odsedět svůj trest. „Zjevně na vině bylo i vedro posledních dní a chtěl opět do chládku,“ zakončila vtipně nevídaný příběh policie.

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Vězni do cel pašují telefony a natáčí videa na tiktok.
Zdroj: Tiktok

Témata:
policiecelaútěkměstská policievězeňNěmeckoPolicie České republikymagistrátÚstí nad Labemobecní policie
Nicole Kučerová
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Maria Stachova ( 2. července 2026 15:10 )

Vo väzení ma všetko, raňajky obed večeru, telku a možno že aj klimatické zariadenie, 😁

Cilka Cibulková ( 1. července 2026 11:08 )

😁 😁 😁 😁 😁 Ani se mu nedivím!

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