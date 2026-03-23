Mluvčí LPP se brání nařčením vlády: Mohli tam být mrtví!
Páteční požár v areálu firmy LPP v Pardubicích vyvolal velké pozdvižení. Podle vyšetřování informačních služeb by se totiž mělo nejspíš jednat o teroristický útok. Premiér Andrej Babiš společnost zkritizoval za to, že budova nebyla podle něj dostatečně zabezpečená. Proti tomu se však ohradila mluvčí firmy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) zkritizoval zabezpečení firmy. Podle něj se sabotéři do areálu dostali přes plot, což je podle něj pro firmu vyrábějící zbraně žalostně nedostatečné zabezpečení. Proti tomu se však vymezila mluvčí firmy LPP Holding Martina Tauberová.
Podle ní došlo k vloupání jinak. Pachatelé se prý dostali na pozemek firmy přes sousedící pozemky, na kterých probíhala rekonstrukce a plot tím pádem chyběl úplně. V areálu navíc byla i ostraha, která objekt měla pravidelně obcházet. „Pokud by tato ostraha přišla a postavila se proti útočníkům, tak jsme mohli na tomto místě mít mrtvé,“ uvedla Tauberová pro CNN Prima News.
LPP navíc podle ní není jediná společnost, která na podobné události není plně připravená. „Proti teroristickému aktu, skupinám ozbrojeným, nemá žádná firma v této republice adekvátní zabezpečení,“ dodala. Škody, které požár způsobil, jsou podle ní vysoké. Podle prvotních odhadů se budou pohybovat v řádu stovek milionů korun.
Ohledávání objektu ukončili hasiči a policisté v neděli. Pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi, které všechny zahrnují úmyslné zapálení. Požár vypukl v pátek časně ráno a vyžádal si zásah čtrnácti jednotek hasičů. Policie později uvedla, že by se mohlo jednat o teroristický čin.
