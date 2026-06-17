Muž na místě chvíli postával a pak vytočil linku strážníků, bylo mu většího křížence líto. „Strážníkům řekl, že žena do řeky vstoupila oblečená a obutá. Když se jí zeptal, co bude s jejím psem, odvětila mu prý, že má namířeno ke sportovnímu areálu Káčata a odplavala,“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Žena uvázala psa k zábradlí a chtěla skočit z mostu: Policisté jí to rozmluvili

Tříčlenná hlídka policistů přemluvila ženu, aby neskákala z mostu do řeky.
Strážníci psa brzy našli. „Hned nato zkoušeli prohledat širší okolí, včetně zmiňovaného areálu. Ženu odpovídající popisu ale nenašli. Strážník odchytové služby městské policie proto převezl osamocené zvíře do útulku,“ pokračovala Skřivánková.

Uplynulo pár hodin a role se obrátily. Majitelka psa se začala shánět po svém miláčkovi, a když ho nenašla, obrátila se na strážníky. 

„Ti ji uklidnili, že je v pořádku. Zároveň jí ale vysvětlili, že svým jednáním porušila městskou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů a vysloužila si od nich pokutu. Žena s postihem souhlasila, a dokonce hlídku za její přístup pochválila,“ dodala mluvčí strážníků.

VIDEO: Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu. Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj nové rodině uhradí (květen 2026).

Video
Video se připravuje ...

Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu. Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj nové rodině uhradí Kateřina Lang, útulek Dogsy