Muž na místě chvíli postával a pak vytočil linku strážníků, bylo mu většího křížence líto. „Strážníkům řekl, že žena do řeky vstoupila oblečená a obutá. Když se jí zeptal, co bude s jejím psem, odvětila mu prý, že má namířeno ke sportovnímu areálu Káčata a odplavala,“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
Uplynulo pár hodin a role se obrátily. Majitelka psa se začala shánět po svém miláčkovi, a když ho nenašla, obrátila se na strážníky.
„Ti ji uklidnili, že je v pořádku. Zároveň jí ale vysvětlili, že svým jednáním porušila městskou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů a vysloužila si od nich pokutu. Žena s postihem souhlasila, a dokonce hlídku za její přístup pochválila,“ dodala mluvčí strážníků.
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