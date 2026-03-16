Vězeň na útěku: Jan v Liberci přelezl plot a odjel na kole

Hledaný vězeň Jan Peterfim
Hledaný vězeň Jan Peterfim  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: ČTK - 
16. března 2026
17:31

Policie pátrá po 36letém vězni Janu Peterfim, který před několika dny přelezl plot nestřeženého pracoviště v Liberci a odjel na kole. Muž dosud nebyl vypátrán. Policie proto žádá veřejnost o informace, které by mohly vést k jeho dopadení. Volat je lidé mohou na linku 158, uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Peterfi si odpykával trest za majetkovou kriminalitu ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Z nestřeženého pracoviště v Rochlické ulici v Liberci odjel na kole ve čtvrtek 12. února krátce před 13:30.

Hledaný muž s bydlištěm na Teplicku je 170 centimetrů vysoký, střední postavy. Má hnědé oči a hnědé krátké vlasy.

Hledaný vězeň Jan Peterfim Hledaný vězeň Jan Peterfim | Archiv Blesku

„Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného muže sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ dodal Robovský.

Video  Pavla Novotného pustili z vězení. První dojmy, telefonát domů a výčitky nad Slováčkovou!  - Petr Macek
Video se připravuje ...

Témata:
vězeníkriminalitavězeňkriminálníkhledaná osobahledanýpolicieLiberecokres Česká Lípaokres TepliceStráž pod Ralskem
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Jastraban promluvil o konci: Je prostě čas na rozvod
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Trojnásobná máma a autorka Velké knihy snů Petra Novotná: Dětské noční můry jsou běžné. K pomoci stačí málo
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Miliardář Němec mění svůj sportovní byznys, chce ukázat Američanům Kästle
Světový pohár míří do Prahy! Pastrňák gratuluje, turnaj se odehraje po 12 letech
Orbán pouštěl hrůzu a Magyar ho měl delší. Podaří se ruským agentům ovlivnit maďarské volby?
Od pohostinnosti k frustraci: temná stránka turistického boomu v dnešním Japonsku
