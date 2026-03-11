„U Slezanky měníme postup demolice. Odborné testy potvrdily velmi nekvalitní beton a konstrukce je místy natolik oslabená, že hrozilo její samovolné zřícení,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Sondy ukázaly, že betonové pilíře jsou nestabilní a jejich struktura je výrazně narušená, což má zásadní vliv na tuhost celé konstrukce.

Zakletá Slezanka v Opavě: Bourání se opět odkládá! Byty mají zatím smůlu

Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě se opět odkládá.

„Z bezpečnostních důvodů proto demoliční firma po dohodě se statikem upravuje technologický postup bourání. Jde o standardní opatření, které má chránit pracovníky i okolní historické budovy,“ dodal.

V nejbližších dnech bude upraveno zabezpečení staveniště a následně budou práce pokračovat podle nového postupu. Místo chátrající budovy má vzniknout až 12 bytových domů. O podobě území rozhodne architektonická soutěž, kterou vypíše město.

VIDEO: Tak má vypadat nová hala pro Kometu Brno.

Video
Video se připravuje ...

Tak má vypadat nová hala pro Kometu Brno arenabrno.cz

Fotogalerie
5 fotografií
Demolice Slezanky v Opavě se musí upravit, objekt se samovolně rozpadá a ohrožuje okolí.
Demolice Slezanky v Opavě se musí upravit, objekt se samovolně rozpadá a ohrožuje okolí.
Autor: opava-city.cz