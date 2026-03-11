„U Slezanky měníme postup demolice. Odborné testy potvrdily velmi nekvalitní beton a konstrukce je místy natolik oslabená, že hrozilo její samovolné zřícení,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Sondy ukázaly, že betonové pilíře jsou nestabilní a jejich struktura je výrazně narušená, což má zásadní vliv na tuhost celé konstrukce.
„Z bezpečnostních důvodů proto demoliční firma po dohodě se statikem upravuje technologický postup bourání. Jde o standardní opatření, které má chránit pracovníky i okolní historické budovy,“ dodal.
V nejbližších dnech bude upraveno zabezpečení staveniště a následně budou práce pokračovat podle nového postupu. Místo chátrající budovy má vzniknout až 12 bytových domů. O podobě území rozhodne architektonická soutěž, kterou vypíše město.
VIDEO: Tak má vypadat nová hala pro Kometu Brno.
Tak má vypadat nová hala pro Kometu Brno arenabrno.cz