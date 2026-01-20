Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané. „Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat," uvedla mluvčí obyvatel osady Eva Lehotská.
Pro lidi je to domov
Obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Obvod chce ale obyvatele z kolonie postupně vystěhovat.
Radnice argumentuje špatným stavem finských domků. Mnozí ale do oprav investovali statisíce. Za zachování kolonie, která se z problémové čtvrti dávno stala funkčním komunitním bydlením, se vyslovil i prezident Petr Pavel.
Obvod se brání
„Důvodem pro zrušení povolení demolice je zejména to, že městský obvod uvedl v žádosti o povolení demolice nedostatečné a zavádějící informace. Jednak v žádosti neuvedl, že v bouraných dvojdomech jsou stále trvale žijící obyvatelé, a zamlčel i možné vlivy demolice poloviny dvojdomu na stav obývané poloviny. Stavební úřad povolení demolice vydal ve zrychleném režimu, i když k tomu nebyl oprávněn,“ řekl advokát Lehotské Vincenc Bouček.
Starosta části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) se brání, že obvod nepostupoval protizákonně, ale na základě platného rozhodnutí stavebního úřadu. Se závěry magistrátu se ještě musí podrobněji seznámit.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. (léto 2025)
Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. Michal Charbulák