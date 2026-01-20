Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané. „Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat," uvedla mluvčí obyvatel osady Eva Lehotská.

Demolice v Bedřišce: Dům, který bránili aktivisté, zbourali!

S bouráním domu, který v kolonii Bedřiška v Ostravě bránili aktivisté vlastním tělem, začali dělníci brzy ráno. Zhruba za tři hodiny zbyla z domu jen suť.

Pro lidi je to domov

Obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Obvod chce ale obyvatele z kolonie postupně vystěhovat.

Radnice argumentuje špatným stavem finských domků. Mnozí ale do oprav investovali statisíce. Za zachování kolonie, která se z problémové čtvrti dávno stala funkčním komunitním bydlením, se vyslovil i prezident Petr Pavel.

Napjatá situace v Bedřišce: To nebyla demolice, ale válečný stav!

Poslední z domků určených k demolici v této vlně, brání vlastním tělem aktivisté.

Obvod se brání

„Důvodem pro zrušení povolení demolice je zejména to, že městský obvod uvedl v žádosti o povolení demolice nedostatečné a zavádějící informace. Jednak v žádosti neuvedl, že v bouraných dvojdomech jsou stále trvale žijící obyvatelé, a zamlčel i možné vlivy demolice poloviny dvojdomu na stav obývané poloviny. Stavební úřad povolení demolice vydal ve zrychleném režimu, i když k tomu nebyl oprávněn,“ řekl advokát Lehotské Vincenc Bouček.

Starosta části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) se brání, že obvod nepostupoval protizákonně, ale na základě platného rozhodnutí stavebního úřadu. Se závěry magistrátu se ještě musí podrobněji seznámit.

VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. (léto 2025)

Video
Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. Michal Charbulák