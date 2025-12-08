„Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vnímal demonstraci aktivistů jako pokojný projev názoru. S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme tento stav dále prodlužovat ," uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus.
Bourá se podle něj pět dlouhodobě neobydlených objektů, jejichž nájemníci se odstěhovali. „Na Bedřišce dál zůstává zhruba 15 nájemních domů, ve kterých se bydlí a několik let ještě bydlet bude,“ dodal Hujdus.
Naštvaní lidé
Bouraný objekt je částí dvojdomku. Obývaný nebyl více než dva roky. Radnice rodině, která obývá druhou, nebouranou polovinu, nabídla během demolice ubytování v hotelu. Obyvatelé druhé části domku to podle Hujduse odmítli, nicméně nabídka podle něj stále trvá.
„To co se děje na Bedřišce a jakým způsobem obvod nekomunikuje s občany, je skutečně něco, co by se v demokracii stávat nemělo,“ uvedla mluvčí obyvatel Eva Lehotská. Obvodní zastupitelstvo by se dnes mělo zabývat další žádostí o zastavení demolice.
Podporovatelé osady přišli v pondělí dopoledne protestovat na jednání zastupitelstva obvodu. Na místě rozvinuli transparenty, na nichž mj. stojí Domy lidem, Arogance moci.
Místní se obrátili o pomoc také na prezidenta Petra Pavla i zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí o záchranu osady podpořili.
Situace se dávno zklidnila
Radnice nařídila demolici, protože podle ní jsou finské domky v osadě ve špatném stavu a nechce o ně už pečovat. To ale mnozí místní odmítají, do bydlení sami vložili statisíce korun. Z dříve problémové lokality se v posledních letech stalo poklidné komunitní bydlení.
Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. (srpen 2025)
Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. Michal Charbulák