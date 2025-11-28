Demolice domů začala podle místních narychlo, neohlášeně a necitlivě. Z pěti baráků, které jsou určené ke stržení v první vlně, zbyl jeden. Ten už zhruba 14 dní brání aktivisté, kteří chtějí uchovat Bedřišku pro komunitní bydlení.
„Je třeba říct, že ti lidé jsou na tom území skutečně protiprávně i na střeše toho domu. Nám to radost nedělá,“ uvedl starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus. Firma má na demolici 40 dní a aktivisté na výzvy k odchodu nereagují.
„Je pravděpodobné, že budeme chtít dokončit tu zakázku tak, jak byla vypsána. To znamená, že předpokládám, že během příštího týdne požádáme kompetentní složky, aby nám to pomohly vyřešit a dostat se do právního vztahu, jak je třeba,“ dodal Hujdus.
Primátor: Proces je v pořádku
O situaci na Bedřišce ve čtvrtek odpoledne jednala pracovní skupina města. „Celý proces probíhá právně v pořádku. My jsme jako město s omezenými kompetencemi, protože to je stále záležitost obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které mají pozemky svěřené. Nicméně dohlížíme na to, že to všechno je podle zákona. Samotná demolice probíhá podle platné legislativy,“ uvedl primátor Jan Dohnal.
Cílem zůstává postupné vystěhování nájemníků a ponechání lokality jako strategické územní rezervy. Podle radnice obvodu jsou tamní finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké, s tím ale obyvatelé nesouhlasí. Mnozí zde bydlí dvacet i více let a do bydlení dali statisícové částky. Obvod jim nabízí k přestěhování volné byty ve městě.
Bedřišku podpořil i prezident
Pro mluvčí obyvatel Evu Lehotskou je výsledek jednání zklamáním. Podle ní bylo cílem zamezit demolici, prodloužit nájemní smlouvu komunitnímu centru i lidem, kteří se již z lokality měli vystěhovat.
„V jejich postupech se nezměnilo vůbec nic. Všichni trvají na svém, ale po nás se žádá, abychom přistupovali ke kompromisům a abychom přestali eskalovat napětí. Pokud oni nejsou ochotni k nějakým kompromisům a nějaké rozumné dohodě, tak nechápu, jak to mohou chtít po nás,“ podotkla Lehotská.
Se žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. (srpen 2025)
Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. Michal Charbulák