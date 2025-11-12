„Začali jsme bourat domky na Bedřišce. Podle strategie, kterou máme schválenou, se na Bedřišce postupně snižuje počet obyvatel. Domy jsou dlouhodobě v takovém stavu, že o ně už nechceme pečovat a chceme obyvatele postupně vystěhovat,“ uvedl starosta městské části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.
Část obyvatel se měla vystěhovat letos v září. „Lidem vypršely smlouvy, většina z nich se odstěhovala, respektive využila nabídky obvodu jít bydlet do bytů,“ podotkl Hujdus. Stále zde žije zhruba pět desítek obyvatel.
Demolice kvůli bezpečnosti
Už v minulosti se v lokalitě některé objekty bouraly, nyní obvod přistoupil k likvidaci aktuálně vyprázdněných domků.
„Domky, které tam zůstaly, se dál už neopravovaly a vyhlásili jsme výběrové řízení na jejich demolici. Jedná se o šest bytů, z toho jeden celý dům a čtyři půldomky. Nechceme v lokalitě nechat torza domů, protože by se před zimou mohlo stát, že tam někdo nepovoleně přijde, zapálí si svíčku nebo cigaretu a shoří nám půl Bedřišky,“ podotkl Hujdus.
Není vize
Z rodin, které se nyní z lokality měly vystěhovat, tam zůstaly dvě. „Odmítají se přestěhovat, nemají tam ale nájemní smlouvu, která jim vypršela,“ podotkl starosta. Dalším rodinám by nájem měl končit v květnu 2029, v lokalitě ale žijí i lidé, kteří mají podle starosty smlouvu na dobu neurčitou nebo lidé, kteří mají objekty v soukromém vlastnictví.
Obvod zatím nemá připraven konkrétní projekt na využití lokality. Chce ji ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města. Podle radnice jsou finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké.
Místní: Je to nehoráznost!
Místní ale postup radnice ostře kritizují. „Tuto situaci považujeme za nehoráznost, protože lidé na to nebyli vůbec připraveni, přestože se jich to dotýká. Mělo by se s nimi mluvit a informovat je o tom, že se tam něco takového bude dít, protože ti lidé jsou v šoku,“ řekla mluvčí obyvatel Eva Lehotská.
Podle znaleckého posudku, který mají k dispozici zastánci zachování osady, se demolují domy, které jsou v dobrém stavu. „Mají sice demoliční výměry, ale na základě účelových posudků. Dochází k ničení majetku a všem je to jedno,“ dodala Lehotská.
Obhajobu obvodu považuje za zcela scestnou, protože domy jsou podle ní při minimálních investicích obyvatelné a lidé v nich mohli dále žít. Po demolici zůstane v lokalitě podle starosty stát šest domků a devět půldomků. „Z tohoto počtu jsou tři byty prázdné a budou sneseny na jaře,“ uzavřel Hujdus.