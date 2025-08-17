„Už před čtyřmi roky to tu nebyla žádná vyloučená lokalita. V komunitním centru jsem vedla výtvarnou výuku. Dostala jsem nabídku pronajmout si domek. Slibovali rekonstrukce. Představa klidného bydlení se zahradou mě zlákala,“ řekla paní Jehlářová.
Jenže radnice se do domků rozhodla neinvestovat. „Všechno jsme si v podstatě platili sami. Statisíce. Vevnitř nové vytápění, kuchyň, koupelna. Venku chodníky, zahrada, předělaný altán,“ popisovala žena, která tu bydlí se svými dvěma nejmladšími dětmi, ale jezdí sem relaxovat celá rodina.
Už jen čtyři roky
Žena, která je nyní v invalidním důchodu, bydlela v Bedřišce v poklidu jen necelé dva roky. Pak přišla výpověď. Kolonie má zaniknout. „Nerozuměla jsem tomu. Proč mi tu zprvu nabízeli bydlení, když mě zakrátko chtějí zas vypakovat?,“ ptá se.
Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. Michal Charbulák
Zprvu se měli stěhovat letos, což ona i další lidé z Bedřišky odmítli podepsat. Radnice nakonec termín prodloužila do roku 2029. „Já doufám, že tu dožiju. Nikam nejdu. Leda by přišel soudní příkaz. Věřím, že to se nestane,“ uzavřela Kateřina Jehlářová.
Ať si mě odnesou!
Mezi starousedlíky v kolonii patří manželé Štanglerovi. Mají z minulosti smlouvu na dobu neurčitou, přesto se obávají. „Manžel tu bydlí 38 let, já 26 let. Ten barák byl prázdný. Každá zeď, jiná ves. Všude plíseň. Vrazili jsme do toho mraky peněz. Ale počítáme, že budeme v té třetí vlně stěhování. Žádný „plán B“ nemáme, já se odsud prostě nehnu,“ stojí si za svým Jiřina Štanglerová (46).
Rodina Dušana Podraného (35) je taky v nájmu. Muž se s partnerkou stará o autistickou dceru (16). „Vlastníma rukama jsem dal barák do kupy. Pak nám řekli, že to nemá cenu spravovat, tak jsem toho nechal,“ říká muž se smlouvou do roku 2029.
Svůj osud nechává vyšší moci. „My nevíme, co bude zítra. Věříme Božímu slovu,“ řekl.
Místo ghetta pohoda
Bedřiška, kolonie o čtyřech ulicích u bývalého dolu Bedřich byla dlouhá léta brána jako ghetto. Prací s místní převážně romskou komunitou se dařilo problémy řešit. Nepřizpůsobiví zmizeli, neromské rodiny si s romskými začaly rozumět.
„Začalo to tu být prima místo. Lidi fajn, přes koleje vlečky příroda, přes Plzeňskou ulici multifunkční hřiště, funguje komunitní centrum,“ shodují se místní.
Přístup politiků ke kolonii se změnil. Město chtělo před lety s obvodem Mariánské Hory a Hulváky kolonii za 100 milionů rekonstruovat, teď se ale o kolonii už dál starat nechce ani město ani obvod.
„Domy jsou za hranicí životnosti, energeticky náročné a opravy příliš nákladné,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus. Pozemky by radnice údajně měla mít jako rezervu pro případné investice.
Radnice zhnědla
Do ohně přilili olej aktivisté, kteří nařkli radnici Mariánských Hor a Hulvák z rasismu a minulý týden ji postříkali hnědou barvou. Přestože jsou lidé z Bedřišky rádi za podporu, tenhle čin odsoudili.
„Tohle pro nás není přijatelný projev nesouhlasu, byť jsme na vedení města naštvaní,“ řekla komunitní mluvčí Eva Lehotská. Starosta Hujdus vandaly nahlásil policii. V souvislosti s protesty proti radnici byla již policií zadržena mladá žena (23).