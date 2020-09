Ostrava chystá proměnu obytné kolonie Bedřiška v městské části Mariánské Hory a Hulváky, která je považovaná za vyloučenou lokalitu. Kromě zachování části stávajících finských domků, v nichž by i nadále zůstali žít nynější obyvatelé, by se lokalita měla rozšířit o další bydlení.

„Do budoucna se počítá, že by v ní žilo až 540 obyvatel,“ řekl primátor Tomáš Momentálně tu bydlí 58 lidí. Macura (ANO). Město doufá, že nové domy by se v místě mohly začít budovat do tří let.

Odhaduje, že první etapa bude stát zhruba 100 milionů korun. Doufá, že získá dotace, nebo i soukromého investora. Práce budou rozděleny do několika etap a mohly by trvat až 10 let. První změny by ale měly přijít už v příštím roce.

Lidé zůstanou

Radnice obvodu původně zamýšlela lokalitu proměnit na kvalitnější bydlení a chtěla ji nabídnout investorům. Počítala s vystěhováním stávajících nájemníků. Proti tomu se ale zvedla vlna odporu.

„Chceme využít energie místní komunity a té práce, kterou už tam provedli k tomu, abychom jim dali nějakou příležitost pro budoucí hodnotný život na tom místě,“ uvedl Macura. Podle něj jde navíc z hlediska umístění o velmi perspektivní lokalitu, protože je v blízkosti přírody. Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků.

Založí družstvo

Lokalita by měla být také lépe dopravně napojen na okolí, vzniknout by tu měl obchod či restaurace. Promění se také vzhled ulic.

V prvním kroku vznikne družstvo, ve kterém budou současní nájemníci. Mohli by tak začít s opravami stávajících domů, které by z části mohli financovat sami, ale třeba i s pomocí dotací.

„Kromě toho zadáme projektovou dokumentaci na první etapu, která se bude především zakládat na technické a dopravní infrastruktuře v daném území,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Problémová čtvrť

Původně osada bývala ukázkové místo pro bydlení, s nízkými dřevěnými finskými domky, obklopené zelení. Bedřiška je jednou z nejproblémovějších ostravských kolonií a několikrát denně zde zasahují městští strážníci, zejména kvůli narušování občanského soužití, veřejného pořádku, zakládání skládek či krádežím materiálu ze sousedícího objektu podniku Ferona.