Pozemek v centru Ostravy podél ulice 28. října, kterému se říká Slza, prodalo město za bezmála 62 milionů ostravské společnosti. Ta na něm hodlá postavit nejvyšší mrakodrap u nás. Jeho součástí budou byty, obchody, kanceláře, restaurace a vyhlídka. Hotovo bude do šesti let.

O záměru prodat pozemky ve tvaru slzy rozhodli ostravští zastupitelé už vloni v květnu. Město požadovalo, aby měl budoucí objekt minimálně dvanáct nadzemních podlaží. To nakonec bude pětkrát překročeno!

Vítězný návrh ostravské firmy RT Torax totiž počítá se 60 patry a výškou 238 metrů. Budoucí Ostrava Tower se tak stane nejvyšší budovou u nás. Dosud měl prvenství AZ Tower v Brně, která měří "pouhých" 116 metrů.

„Už od 80. let minulého století se mluví o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower toto beze zbytku naplňuje,“ uvedl primátor Tomáš Macura a dodal: „Vznik této ostravské dominanty zároveň doplní postupný rozvoj Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 bylo černouhelným dolem s koksovnou, architektonicky propojí historické jádro města na jedné a Dolní oblast Vítkovice na straně druhé.“

Dvě věže

Vzniknout by tu měly dvě věže – obytná se 48 patry a administrativní se 60 patry. V obytné věži budou byty. Ve spodních patrech administrativní věže vzniknou kancelářské prostory, v horní části hotel s vyhlídkovou restaurací. V parteru potom komerční prostory a konferenční centrum.

Součástí stavby budou společné podzemní garáže pro zhruba 700 aut. Parter propojí nákupní centrum Forum Nová Karolina, ulici 28. října a městský bulvár ulice Jantarová.

„Oblast Karoliny je pro řadu lidí stále velmi citlivé téma, často vnímané jako konflikt s historickým jádrem města. Za přínosnější ji považuji vnímat jako soudobou čtvrť, která dlouhodobě posílí centrum města,“ podotkla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Převod pozemků je smluvně vázán na úhradu celé kupní ceny a také na vydání pravomocného stavebního povolení, o které musí firma požádat do prosince roku 2022. Objekt musí být postaven do května roku 2026. Město má na pozemky až do zkolaudování nového objektu předkupní právo.

Mrakodrapy v Česku:

1. místo: plánovaná Ostrava Tower, 60 pater a 238 metrů výšky

2. místo: AZ Tower v Brně, 30 pater, 116 metrů výšky

3. místo: City Tower v Praze, 27 pater, 116 metrů výšky

Mrakodrapy světa:

1. místo: Burdž Chalífa, Spojené arabské emiráty, 163 pater, 828 metrů výšky

2. místo: Shanghai Tower, Čína, 128 pater, 632 metrů výšky

3. místo: Abrádž Al-Bajt, Saudská Arábie, 120 pater, 601 metrů výšky

VIDEO: Takto proměnu mrakodrapu v centru Brna zachytila kamera. Video vznikalo celý rok tak, že každý den vznikl jeden snímek.

délka: 02:35.00 Video Takto proměnu mrakodrapu v centru Brna zachytila kamera. Video vznikalo celý rok tak, že každý den vznikl jeden snímek. Šumavská Tower s.r.o.