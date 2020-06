„Určitě to byl jeden z mých nejsložitějších zákroků. Sedíte kousek od něj, snažíte se s ním hovořit a ani vteřinu nevíte, jak to dopadne,“ svěřil se Blesk.cz policista, který slouží u sboru dvanáctým rokem.

délka: 02:29.13 Video Policista rozmluvil mladíkovi skok z mrakodrapu. Policie ČR

Novák prožil zřejmě nejdelších 45 minut ve službě. Přesně tak dlouho trval dialog s mladíkem, kterého na římsu výškové budovy dohnala složitá životní situace. „Neprozradím, o čem jsme se bavili. Ten kluk se každopádně dostal do určité situace, kdy nevěděl, jak ji řešit,“ řekl policista.

90 metrů nad zemí

„Sedíte tam v devadesáti metrech, na okraji, občas poryvy větru, nic jednoduchého. Já se soustředil na toho člověka, kolega mi kryl záda, aby nedošlo k nenadálé situaci. Třeba aby se tam neobjevil někdo jiný, kdo by mohl situaci vyhrotit,“ popsal Váňa Novák.

V jednom momentu se situace přiostřila. Mladík náhle sestoupil přes okraj římsy a zůstal stát na potrubí 90 metrů nad zemí. Vše už začínalo vypadat beznadějně. Policistovi se však nakonec znovu podařilo upoutat pozornost nešťastníka, a dokonce jej přesvědčil, aby se vrátil zpět. Při tom podal mladíkovi ruku a už ji nepustil.

délka: 01:25.53 Video Policista Váňa Novák o zákroku na AZ Toweru Policie ČR

Po 45 minutách se podařilo mladíka přemluvit, aby se vrátil do budovy. Následně se ho ujali zdravotníci. „Na podobné situace jsme školeni, ale ve skutečnosti je to mnohem těžší. Zvlášť když jde o konkrétní lidský život a je jen na vás, jak to dopadne,“ shrnul brněnský policista.

Bylo to poprvé a všichni doufají, že naposled

Jeho práci ocenili i lidé, kteří v mrakodrapu dramatickou situaci zaznamenali. „Netušili jsme, jak se tam dostal. Najednou tam seděl, kouřil cigaretu a tvrdil, že skočí. Je dobře, že se ho podařilo přemluvit, aby to nedělal,“ svěřil se očitý svědek.

Správce nejvyšší budovy v Česku Stanislav Stoklásek se odmítl k události vyjádřit s odkazem na majitele. Blesk.cz ale potvrdil, že podobnou událost od otevření budovy nezaznamenali.