Pro lásku se chtěl zapálit a skočit! Policista Jakub zachránil sebevraha v Brdech

Zapálit se a skočit ze skály chtěl zoufalý muž (32) kvůli nešťastné lásce. Do náruče smrti se hodlal vrhnout z vyhlídky Jindřichova skála v bývalém vojenském prostoru Brdy na Berounsku.

Neunesl, že se s ním rozešla přítelkyně, ale naštěstí se v SMS zprávě svěřil přátelům. Ti zalarmovali policii. Do pátrací akce vyrazili policisté z Berounska a Příbramska, vrtulník i psovod se psem. Sebevraha po zhruba hodině a půl objevil živého policista z Obvodního oddělení Hořovice Jakub Ludvík (30).

S mužem, který měl u sebe hořlavinu, s níž se chtěl polít a pak se jako pochodeň vrhnout ze skalního masivu, navázal kontakt a zoufalý čin mu rozmluvil. Při pátrání nachodil 3,5 km. „Je to úžasný pocit, zachránit někomu život,“ řekl Blesku Jakub, který u policie slouží osm let. Sebevraha pak záchranka odvezla do péče psychiatrů.