Sto let staré rozpadajícím domy v blízkosti proslulé Stodolní ulice v Ostravě čeká v nejbližších týdnech demolice. Místo nich vyroste bytový komplex za takřka půl miliardy!

V energeticky úsporné budově Rezidence Stodolní s fotovoltaikou na střeše bude na pěti nadzemních podlažích 131 bytů ve velikostech od 1+kk po 4+kk. Vzniknou tam i dvě komunitní zahrady a několik obchodů.

Komplex nevyužitých budov je u známé Stodolní ulice a v sousedství historické budovy někdejších jatek, z níž se po rekonstrukci stala Galerie Plato. Chátrající budovy byly postavené v letech 1927 až 1928, oblast má rozlohu 3747 m2.

Z bloku budov zůstane stát pouze dům na rohu Stodolní a Porážkové ulice, který má jiného majitele. Mezi Rezidencí Stodolní a Galerií Plato vznikne pěší zóna se zelení a odpočinkovými místy. To by se mohlo podařit ještě letos v létě.



„Příprava nějakou dobu trvala. Chceme dlouhodobě zastavovat proluky v centru, chceme město zahušťovat dovnitř,“ uvedl primátor Jan Dohnal (ODS).

Bourání v červenci

Investor Linkcity vzešel z výběrového řízení a pozemky mu město prodalo za zhruba 25 milionů. „Budeme přebírat staveniště od města. V sedmém měsíci by měly být zahájeny demoliční práce, které zhruba budou trvat kolem dvou měsíců, a následně začnou ihned stavební práce na díle," řekla členka představenstva Linkcity Kristýna Zavrtálková. Stavba by měla být dokončená zhruba do podzimu 2027.

„Architektonické řešení připravované stavby má potenciál značně pozvednout celou lokalitu,“ míní primátorův náměstek Jiří Vávra. Konceptu vyšel z dílny renomovaného studia Bogle Architects inspirovaného Velkou Británií.

Byty jsou už prodané

Již dnes je více než 90 % bytů v připravované budově už je prodaných. Podle primátora ve městě nebyla dostatečná nabídka nového bydlení.

„Vidíme z prodejů na tomto konkrétním projektu, že zájem je. Trh určitě ještě další projekty unese, takže věřím, že tenhle není poslední. Pokud se bavíme konkrétně o projektu Rezidence Stodolní, obrovská přidaná hodnota je v tom, že dojde k revitalizaci celé této části města,“ dodal Dohnal.

