Velké srovnání Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Olomouce: Kolik tu dáte za nájem?
Minimálně o stovky korun, ale dle města i o několik tisícovek, vzrostly meziročně ceny nájemního bydlení. Co za tím stojí a proč lidé, kteří shánějí bydlení, nejspíš nemohou doufat v lepší zítřky?
Meziroční růst nájmů v pěti největších městech ČR – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci – podle statistik společnosti UlovDomov.cz byl v rozsahu tří až čtrnácti procent. Nejdražší tradičně zůstala česká a jihomoravská metropole.
Byt velikosti 2 + kk si lze v Praze aktuálně pronajmout za cenu kolem 24 600 korun, v Brně vychází cena pronájmu bytu stejné dispozice kolem 20 tisíc korun. V Ostravě pak kolem 13 400 korun, v Olomouci a v Plzni zhruba 16 tisíc korun. Kvartálně pak ceny nájmů rostly ještě výrazněji, za tím pak prý stála tradiční zvýšená poptávka studentů po bydlení v těchto univerzitních městech.
Koupit, pronajmout?
„Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst. Byty se prodávají v průměru dráž než před létem, například starší byty v Praze v průměru o 4 tisíce korun za metr čtvereční,“ uvádí šéf společnosti Michal Hrbatý.
„Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ odpovídá Hrbatý na otázku, která jistě pálí nemálo lidí…
Srovnání měst
Ceny nájemního bydlení ve 3. čtvrtletí 2025
Praha ... 1+1 17 882 Kč; 1+kk 17 362 Kč; 2+1 24 648 Kč; 2+kk 24 582 Kč; 3+1 33 117 Kč; 3+kk 36 880 Kč
Brno ... 1+1 14 388 Kč; 1+kk 14 017 Kč; 2+1 19 615 Kč; 2+kk 19 996 Kč; 3+1 23 462 Kč; 3+kk 25 505 Kč
Ostrava ... 1+1 9 494 Kč; 1+kk 8 861 Kč; 2+1 11 883 Kč; 2+kk 13 356 Kč; 3+1 14 661 Kč; 3+kk 19 764 Kč
Plzeň ... 1+1 11 802 Kč; 1+kk 11 721 Kč; 2+1 14 857 Kč; 2+kk 15 956 Kč; 3+1 17 008 Kč; 3+kk 19 505 Kč
Olomouc ... 1+1 11 853 Kč; 1+k 11 754 Kč; 2+1 14 770 Kč; 2+kk 16 049 Kč; 3+1 17 603 Kč; 3+kk 21 544 Kč
Meziroční srovnání: jak se činže zvedly?
Praha ... 1+1 +1772 Kč (+11 %); 1+kk +1830 Kč (+12 %); 2+1 +2404 Kč (+11 %); 2+kk +2548 Kč (+12 %); 3+1 +4062 Kč (+14 %); 3+kk +4540 Kč (+14 %)
Brno ... 1+1 +1508 Kč (+12 %); 1+kk +1426 Kč (+11 %); 2+1 +1995 Kč (+11 %); 2+kk +2023 Kč (+11 %); 3+1 +2439 Kč (+12 %); 3+kk +2428 Kč (+11 %)
Ostrava ... 1+1 +569 Kč (+6 %); 1+kk +606 Kč (+7 %); 2+1 +676 Kč (+6 %); 2+kk +753 Kč (+6 %); 3+1 +1426 Kč (+11 %); 3+kk +505 Kč (+3 %)
Plzeň ... 1+1 +1196 Kč (+11 %); 1+kk +1207 Kč (+11 %); 2+1 +1544 Kč (+12 %); 2+kk +1484 Kč (+10 %); 3+1 +1434 Kč (+9 %); 3+kk +1259 Kč (+7 %)
Olomouc ... 1+1 +940 Kč (+9 %); 1+kk +744 Kč (+7 %); 2+1 +1829 Kč (+14 %); 2+kk +783 Kč (+5 %); 3+1 +1476 Kč (+9 %); 3+kk +1535 Kč (+8 %)
Zdroj: statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Rozhovor s expertkou
Proč nájemní bydlení tak podražilo a kde se byty pronajímají nejrychleji? To Blesku vysvětlila Tereza Vrzáková z Realitního týmu Vrzáková & Boháč Keller Williams.
Můžete z praxe také potvrdit trend zdražování nájmů?
„Ano. Meziročně jsme zaznamenali růst zhruba o deset až čtrnáct procent. Nejvíc to cítí lidé, kteří hledají menší byty – ty zmizí z nabídky doslova během pár dní.“
Co za tím zdražením stojí?
„Jednoduše řečeno – víc lidí než bytů. Praha pořád přitahuje nové obyvatele z regionů i ze zahraničí, kvůli práci, lepším platům nebo studiu. A když se k tomu přidají vysoké ceny nemovitostí a drahé hypotéky, je jasné, že spousta lidí radši volí nájem. V posledním čtvrtletí roku je navíc silná poptávka od studentů – a ti hýbou trhem každé září jako lavina.“
Kde se nájmy zvedají nejvíc?
„Největší růst je tam, kde je metro a dobrá dostupnost do centra. Lidé chtějí bydlet „u civilizace“, mít balkon nebo parkovací místo. Nejvíc rostou menší byty do 60 metrů – 1+kk nebo 2+1. Jsou ideální pro singles, páry i studenty a jsou pryč hned. Naopak v okrajových částech města je růst pomalejší, ale i tam ceny pomalu šplhají nahoru. Kdo dnes hledá nájem v Praze, musí reagovat rychle. Dobrý byt v dobré lokalitě zmizí z inzerce během pár hodin.“
A co novostavby versus starší činžáky?
„Nové a zrekonstruované byty táhnou. Jsou moderní, energeticky úsporné, mají balkony nebo garáž a lidé si za komfort rádi připlatí. Starší činžovní domy bez rekonstrukce tolik nezdražují, ale pokud jsou v pěkné lokalitě a byt je udržovaný, i tam se ceny drží vysoko. Celkově největší růst vidíme u menších bytů, zatímco větší byty si berou hlavně rodiny, které chtějí zůstat v nájmu dlouhodobě.“
Jaký vývoj dál čekáte?
„Nájemní trh poroste dál – nevidím důvod, proč by se měl růst zastavit. Jen poznámka nakonec, lidé se naučili být náročnější, chtějí kvalitní bydlení a dobrý servis. Majitelé, kteří do bytu investují a udržují ho ve skvělém stavu, na tom vydělají – získají lepšího nájemníka i vyšší nájem. Zkrátka, byt v dobré kondici se dnes pronajme rychle a za slušné peníze.“
