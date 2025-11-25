„To, co se tady teď děje, bylo neohlášené, překvapivé a necitlivé. Bylo to jak po válce,“ uvedla mluvčí zdejších obyvatel Eva Lehotská. Kritizuje, že obvod ani město se požadavky a návrhy obyvatel na řešení situace dostatečně nezabývá.
Podle ní se bouraly dvojdomky, kde v sousedních částech stále žijí obyvatelé. „Mohlo tam dojít k jejich ohrožení zdraví i života, protože nevíme, co se mohlo stát. Očekávali bychom, že lidé budou předem upozorněni,“ uvedla.
Své požadavky proto chtějí opět přednést na čtvrtečním jednání pracovní skupiny, kterou zřídilo město.
Válečný stav, ne demolice
Domnívá se, že jediným cílem obvodu byla rychlá demolice. „Bylo tady několik havárií vody, protože sítě nebyly odpojeny, byl tady utržený drát elektrického vedení. Nebylo tady označeno staveniště, ani kdo to bourá. To co tady probíhalo, byl válečný stav, to nebyly demolice,“ podotkla Lehotská.
Poslední dům určený k demolici v aktuální vlně stále brání aktivisté, kteří opakovaně obsazují střechu objektu. Radnice stihla zbourat čtyři z pěti domků určených v této vlně ke stržení.
Plány na využití nejsou
Demolici posledního domu v nynějším bourání se snaží obyvatelé odvrátit i předběžným opatřením. „Za námi je domek, který se má ještě likvidovat a v druhé půlce bydlí maminka s dvěma dětmi, obáváme se, že by mohlo dojít k ohrožení jejich života a zdraví. Paní proto podala návrh na předběžné opatření, v první fázi to bylo zamítnuto, proto jsme se odvolali ke krajskému soudu,“ podotkla Lehotská.
Vedení obvodní radnice dlouho poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali. Plány na její využití nemá, lokalitu chce ponechat jako strategickou územní rezervu. Podle nájemníků finské domky nejsou v tak špatném stavu.
Primátor to sleduje
Primátor Jan řekl, že město aktuální situaci na Bedřišce sleduje, ale aktivně vstupovat do ní zatím nebude, protože jde o majetek svěřený městskému obvodu. „Tou rolí města je dneska dohlížet na to, aby obvod veškeré kroky, které činí, činil v souladu s platnou legislativou a doposud tomu tak je,“ uvedl minulý týden Dohnal.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá. (srpen 2025)
