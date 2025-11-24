Neznámý muž na kole předvedl v Hulvákách vpravdě kamikaze jízdu. Chvíli na silnici, chvíli na chodníku, kličkování mezi dopravními značkami a sloupy... Když projížděl tramvajovou zastávkou Hulváky, která jako jedna z mála v Ostravě, nemá ostrůvek, narazil do z tramvaje vystupující dívky.
„Ta upadla na zem a v souvislosti s tím došlo k poškození tabletu, který měla při sobě. Řidič na kole v jízdě pokračoval, aniž by zastavil a řešil tuto událost,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Dívka sice neutrpěla zranění, nicméně chování arogantního cyklisty bije do očí. Policisté po něm pátrají a obracejí se na veřejnost.
„Zveřejňujeme video zachycující neznámého muže na kole. Ten by svou výpovědí mohl pomoci k objasnění protiprávního jednání. Případné poznatky k jeho osobě volejte na linku 158. Obracíme se také na samotného cyklistu, aby se osobně dostavil na dopravní inspektorát na ulici Výstavní 55 v Ostravě,“ požádala policistka Michalíková.