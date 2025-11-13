„Telefonoval nám zhotovitel demoličních prací, které tady probíhají, že skupina aktivistů vystoupala na střechu jednoho z domů, kde vyjadřují svůj názor. My to respektujeme, je tam v tuto chvíli pět lidí. Za nás je to samozřejmě nepříjemná situace. Nechceme, aby z toho domu třeba spadli, navíc je poměrně zima, tak doufáme, že se jim nic nestane a sami sebe neohrozí,“ uvedl starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu).
Ten také zavolal na místo policii. „Dům v tuto chvíli zůstane tak, jak je. Vůbec nevím, co budenásledovat, ale nemáme v plánu tu situaci eskalovat. Naopak jsem se sem přijel podívat, chtěl jsem s místními promluvit, ale tady to spíše eskalují ti lidé dole,“ uvedl Hujdus.
Prezident se osady zastal
S žádostí o pomoc při záchraně osady se obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
Ten ve středu odpoledne vzkázal, že ho bourání domků v osadě Bedřiška. Uvedl, že při svých cestách po republice dává Bedřišku za dobrý příklad občanské komunitní práce, proto ho mrzí, co se tam nyní děje.
„Namísto toho, abychom Bedřišku dávali za příklad, zvolili jsme si cestu destrukce toho, co fungovalo,“ konstatoval. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci. Respektuje však, že kolonie fakticky patří ostravské městské části.
Z problémů bezva bydlení
„Situaci na místě monitorujeme a jsme v kontaktu s majitelem nemovitosti, který věc prozatím nechce řešit. Dosud jsme zjistili poškození zámku pracovních strojů – dvou bagrů, což jsme zadokumentovali a budeme se věcí dále zabývat,“ uvedli policisté na síti X.
Radnice začala bourat opuštěné finské domky ve středu. Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Někteří se ale odmítli vystěhovat.
Domky jsou prý za hranicí životnosti
Obvod chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Mnozí tu bydlí přes 20 let a do bydlení dali nemalé úspory. Z původně problematické čtvrti se podle místních dávno stalo příjemné komunitní bydlení s dobrými sousedskými vztahy.
Radnice argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Nemá s ní ale momentálně konkrétní plány, lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá.
