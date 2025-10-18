Proti zatím nepravomocnému rozhodnutí o demolici se odvolal spoluvlastník sousedního objektu. „Jde jen o technickou záležitost. Není to tak, že by radnice ustoupila od záměru Slezanku zbourat,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Schreier.
Město chce nyní počkat, až bude mít pravomocný demoliční výměr, proto zruší výběrové řízení na firmu, která demolici provede. „Vyhlásíme ho v době, kdy budeme míst jistotu, že práce budou realizovatelné,“ podotkl Schreier.
Město chce podíl odkoupit
Sousední objekt, který navazuješ Slezanku, vlastní město a další subjekt, a právě ten se odvolal. „S tímto vlastníkem nyní jednáme o prodeji jeho podílu,“ uvedl náměstek.
Opava velkou část budovy koupila v roce 2008 za 270 milionů korun. Od té doby se snaží vykoupit i podíly ostatních majitelů.
Demolici vykoupené části zastupitelé schválili už v roce 2021. Bourat se mělo začít o rok později. Práce ale musely být zastaveny. Památkáři prohlásili sousední Divadelní klub za památku a požadovali jeho zachování.
Šest nových bytovek
Na místě budovy, která se zbourá, plánuje město obnovit historickou frontu Horního náměstí složenou z nejméně šesti bytových domů. Ty budou navazovat na historickou zástavbu centra Opavy. Bytové domy postaví soukromí investoři.
Další bytové domy s obchodními prostory vzniknou na území za Slezankou a budou tvořit částečně obnovenou historickou uliční síť. Vznikne tam i multifunkční kulturní sál či podzemní parkoviště s parkovacími místy pro 170 automobilů.
Vleklé problémy
Budova je pro magistrát dlouhodobě problémová. Předchozí vedení města objekt na centrálním Horním náměstí koupilo v roce 2008 od soukromého vlastníka. Dlouhodobě se ale nedařilo prostory pronajímat. Město nakonec přistoupilo na prodej developerské firmě. Vzniknout zde mělo nové obchodní centrum. Smlouvu o jeho stavbě předchozí vedení města podepsalo s developerem v roce 2015. Přípravy se ale vlekly a nakonec zvítězily názory, že obchodní centrum by se stavět nemělo.
Změnu ovlivnila i stavba nedalekého obchodního centra Breda & Weinstein. Na ploše přes 25 tisíc m2 nabízí prostory pro víc než 100 obchodů, multikino se šesti sály, restaurace a kavárnu. Po dohodě developer od záměru ustoupil. Od té doby radnice řešila, co se Slezankou dál.
VIDEO: Restaurátor Tomáš Oršový hovoří o renovaci kupole vyhořelého OD Breda v Opavě.
Restaurátor Tomáš Oršový hovoří o renovaci kupole vyhořelého OD Breda v Opavě. Michal Charbulák