V Česku bude možné spatřit jasnou kometu. Astronom přidal tipy, jak ji pozorovat
Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit jasnější kometu s označením C/2025 A6 Lemmon. Ve druhé polovině října se totiž nejvíce přiblíží k Zemi a dosáhne maximální jasnosti. Na tmavé obloze daleko od měst by ji tak zkušení pozorovatelé mohli vidět i pouhým okem nebo s pomocí malého mysliveckého dalekohledu. Novinářům to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Kometa Lemmon byla objevena 3. ledna 2025 v americké Arizoně. „Následná pozorování ukázala, že se jedná o dlouhoperiodickou kometu, která se ke Slunci vrátila po přibližně 1350 letech a díky gravitačním účinkům Slunce a velkých planet se její perioda zkrátí tak, že znovu přiletí za přibližně 1150 roků,“ řekl Horálek.
Při současném návratu se nejvíce přiblíží k Zemi už příští týden, a to v úterý 21. října. Od Země ji bude dělit asi 89 milionů kilometrů, tedy přibližně dvoutřetinová vzdálenost Země od Slunce. Na obloze ji bude možné spatřit až do 8. listopadu a právě v tomto časovém úseku bude nejvýraznější.
„Počínaje dneškem se kometa dá čím dál lépe vyhlížet na večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem. Napomoci může známé hvězdné uskupení Velký vůz, které je součástí souhvězdí Velké medvědice. Kometa se do 18. října pohybuje pod pomyslnou ojí nebeského vozu. V další dnech bude velmi nápomocná jasná hvězda Arcturus, na kterou pomyslně míří zaoblení oje Velkého vozu. Hvězda je vidět za soumraku nízko nad západo-severozápadním obzorem a kometa bude prolétat vysoko nad ní,“ uvedl Horálek.
Dodal, že na internetu je již nyní možné spatřit fotografie komety i s jejím členitým ohonem, vizuálně je ale pozorovatelná podstatně hůře. „Snímky totiž vznikají na světelné objektivy, citlivé senzory a dlouhé expozice, které dokáží struktury komety zaznamenat mnohem lépe, než jak je vnímá lidské oko, navíc v barvách, na které bohužel oko v noci není skoro vůbec citlivé,“ vysvětlil Horálek.
Jako skvrnka
Astronom proto pozorovatelům doporučuje, aby se vybavili malým dalekohledem, který pojme více světla než oko. „Kometa se přitom jeví jako mlhavá bezbarvá skvrnka s nápadným protažením směrem nahoru od obzoru,“ řekl Horálek.
Podstatná je podle něj i kvalita noční oblohy, protože z velkých měst prakticky kometu nelze spatřit kvůli světelnému znečištění. K pozorování je tedy třeba vybrat místo daleko od velkých měst, v řádu desítek kilometrů, kde se kometa proti kontrastní obloze bude dát snadno poznat. „Druhá podstatná věc je také její malá výška nad obzorem – k jejímu spatření je nezbytné místo s odkrytým severozápadním až západním obzorem. Ideální je tedy vyvýšené místo, kopec, případně hory,“ doplnil astronom.
