Krása na obloze: V Česku lze pozorovat noční svíticí oblaka. Astronom řekl, jak na to

Až do poloviny července bude možné ze střední Evropy, tedy i Česka, pozorovat nezvyklý typ oblačnosti, takzvaná noční svítící oblaka (NCL). Oproti běžným oblakům se nacházejí mimořádně vysoko nad zemským povrchem a přes den nejsou vůbec vidět. Spatřit je naopak lze za soumraku nebo za úsvitu, a to díky jejich nasvětlení Sluncem, které je tou dobou hluboko pod obzorem. Oblaka tak lze vidět jako bělavé, stříbřité či elektricky modré závoje nízko nad severním obzorem proti tmavé obloze. Sdělil to dnes astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.