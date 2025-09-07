Začouzeným částem kupole ze směsi kamenné drti a cementu zvané teraco, se věnují odborníci. „Saze jdou dolů díky peelingové pastě, která byla použita také při opravách zdí po požáru v pařížské katedrále Notre Dame,“ vysvětluje restaurátor Tomáš Oršový.
Muž zatím stojí na jednoduchém patrovém lešení. „Dovezli jsme také speciální 12tunové prostorové lešení z Německa. Ještě nebylo v Česku použito. Díky němu se dostaneme k rozetě a žebroví kupole, které vyčistíme. Popraskané luxfery, které vyplňují kupoli, budou komplet vyměněny,“ dodal Oršový.
Hrozící komín
V těsné blízkosti kupole stojí takřka stoletý komín Bredy, který byl v provozu do 60. let minulého století. V jeho cihlové konstrukci se ale objevily vážné praskliny a hrozilo, že se zřítí na kupoli nebo dělníky. Zrovna, když začaly restaurátorské práce!
Restaurátor Tomáš Oršový hovoří o renovaci kupole vyhořelého OD Breda v Opavě. Michal Charbulák
„Dům je to úžasný a má pro nás mnohá překvapení, u komína je ale nepříjemné. Je nutné ho ručně cihlu po cihle rozebrat a spodní část zajistit obručemi. Neponičené cihly se v Bredě uschovají a užijí se na opětovnou stavbu komína za dohledu památkářů,“ podotkl Roman Pokorný z opavského magistrátu.
Podivný požár
Obchodní dům získal po sametové revoluci podnikatel Kamil Kolek. V roce 2004 v Bredě mimo otevírací dobu z nejasných důvodů hořelo. Oheň prý vypukl v jednom z butiků, mluvilo se i o úmyslném založení. Škoda byla 15 milionů. Breda začala upadat a od roku 2013, kdy se zavřela, chátrat. Kolkova firma mezitím zkrachovala.
Opavané se nehodlali smířit s tím, že má skvost, inspirovaný americkou architekturou, spadnout. Podepisovaly se petice, pořádaly akce na záchranu domu. Bredu získalo město před třemi roky za 40 milionů. Teď se dělají restaurátorské práce na kupoli, dům čeká ještě celková oprava. Město už nyní hledá zajímavé provozovatele a zájemce na využití prostor Bredy. Prvním otevřeným podnikem má být už letos kavárna.
Breda je nadčasová
Podle primátora Opavy Tomáš Navrátila se na Bredě podepsal požár a zub času jen minimálně. „Nedokážeme vyčíslit přesné náklady rekonstrukce, při pracích často teprve odhalujeme skutečný stav budovy. Jde ale o úžasný dům, byla na něm ve své době odvedena opravdu nadčasová práce,“ uvedl.
Monumentální obchodní dům nechal v roce 1928 postavit podnikatel David Weinstein dle návrhu vídeňského architekta Leopolda Bauera, který pocházel z nedalekého Krnova. Ve své zlaté éře byl suverénně největším obchodním domem v tehdejším Československu.