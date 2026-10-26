Chlapec (†13) uhořel při požáru na Chebsku: Bratr vyskočil z okna
Mrtvého člověka našli hasiči po sobotním požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi na Chebsku. Řekl to policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová uvedla, že další tři lidé se zranili a skončili v nemocnici. Zemřel teprve třináctiletý chlapec.
V rodinném domě začalo hořet v sobotu po 21:00. „Bohužel po lokalizaci požáru bylo v domě nalezeno lidské tělo bez známek života. Případem se zabýváme, na zjištění příčin požáru spolupracujeme s hasičským záchranným sborem,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Bratr vyskočil z okna
Požár rodinného domu na Chebsku nepřežil zhruba 13letý chlapec. Další tři osoby skončily v nemocnici. Oheň vzplál v sobotu kolem 21. hodiny v obci Velká Hleďsebe. „On se zřejmě nadýchal kouře a nestihl se dostat ven. Jeho bratr vyskočil oknem,“ řekla serveru Novinky k oběti požáru sousedka. V domě chlapci bydleli s matkou a jejím partnerem. Tři osoby se přiotrávily zplodinami hoření. „Rodinu znám. Zatím vůbec nevíme, co chytlo a proč se to stalo. Je mi to neskutečně líto,“ řekl další z místních.
Kolem 23:00 měli hasiči požár zlikvidovaný, kontrolovali objekt kvůli případným skrytým ohniskům a odvětrávali ho. Příčinu požáru a výši vzniklé škody jejich mluvčí Patrik Žižka neuvedl.
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