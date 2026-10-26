Chlapec (†13) uhořel při požáru na Chebsku: Bratr vyskočil z okna

Požár v obci Velká Hleďsebe. (24. 10. 2026)
Požár v obci Velká Hleďsebe. (24. 10. 2026)  (Autor: HZS Karlovarského kraje)
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
26. října 2026
08:49

Mrtvého člověka našli hasiči po sobotním požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi na Chebsku. Řekl to policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová uvedla, že další tři lidé se zranili a skončili v nemocnici. Zemřel teprve třináctiletý chlapec.

V rodinném domě začalo hořet v sobotu po 21:00. „Bohužel po lokalizaci požáru bylo v domě nalezeno lidské tělo bez známek života. Případem se zabýváme, na zjištění příčin požáru spolupracujeme s hasičským záchranným sborem,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Bratr vyskočil z okna

Požár rodinného domu na Chebsku nepřežil zhruba 13letý chlapec. Další tři osoby skončily v nemocnici. Oheň vzplál v sobotu kolem 21. hodiny v obci Velká Hleďsebe. „On se zřejmě nadýchal kouře a nestihl se dostat ven. Jeho bratr vyskočil oknem,“ řekla serveru Novinky k oběti požáru sousedka. V domě chlapci bydleli s matkou a jejím partnerem. Tři osoby se přiotrávily zplodinami hoření. „Rodinu znám. Zatím vůbec nevíme, co chytlo a proč se to stalo. Je mi to neskutečně líto,“ řekl další z místních.

Orlí hnízdo sloužilo jako výletní místo, zničily ho ale plameny a není jasné, zda jej půjde zachránit.
Svět Hitlerovo Orlí hnízdo zničily plameny! Zasahovalo 200 lidí, policie zadržela psychicky nemocného muže

Kolem 23:00 měli hasiči požár zlikvidovaný, kontrolovali objekt kvůli případným skrytým ohniskům a odvětrávali ho. Příčinu požáru a výši vzniklé škody jejich mluvčí Patrik Žižka neuvedl.

Video se připravuje ...
Při požáru ve Strážovicích hořel dům se stařenkou (říjen 2026)
Zdroj: HZS JMK

Témata:
požárHasičský záchranný sborokres Chebrodinný důmzdravotnická záchranná službanemocniceSimona KratochvílováVelká Hleďsebe
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Favoritka StarDance Tomášová: Velké trable kvůli prsům!
Favoritka StarDance Tomášová: Velké trable kvůli prsům!
Aha!
Pracovní horoskop od 26. října do 1. listopadu: Štíry povede silný šestý smysl, Váhy okouzlí diplomacií
Pracovní horoskop od 26. října do 1. listopadu: Štíry povede silný šestý smysl, Váhy okouzlí diplomacií
Dáma
Partnerství po příchodu dítěte: Jak si najít čas na sebe, když dny patří jen dětem a domácnosti
Partnerství po příchodu dítěte: Jak si najít čas na sebe, když dny patří jen dětem a domácnosti
Maminka
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Ženy
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Moje zdraví
Trh s nájmy se mírně uklidnil. Splátky hypoték jsou u větších bytů dvojnásobné
Trh s nájmy se mírně uklidnil. Splátky hypoték jsou u větších bytů dvojnásobné
e15
Davidová se nevzdává! Start sezony nestihne, po vážné operaci chystá návrat. Kdy a kde?
Davidová se nevzdává! Start sezony nestihne, po vážné operaci chystá návrat. Kdy a kde?
iSport
Z loutky na jedno použití globální hrozbou: Stává se z Trumpa další Putinova hračka?
Z loutky na jedno použití globální hrozbou: Stává se z Trumpa další Putinova hračka?
Reflex
Hana Burcevová: Jaké to je mít za manžela Masaje? Kultury jsou absolutně odlišné, ale lidé jsou všude stejní
Hana Burcevová: Jaké to je mít za manžela Masaje? Kultury jsou absolutně odlišné, ale lidé jsou všude stejní
Lidé a země