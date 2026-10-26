Cizinec řádil ve slovenské nemocnici: Zdravotníkovi zlomil nos
Agresivní cizinec napadl v bratislavské nemocnici dva zdravotníky poté, co se dožadoval léku na předpis. Jednoho udeřil do obličeje a způsobil mu zranění nosu, druhý utrpěl pohmožděniny. Občan Irska skončil v rukou policie a soud ho následně poslal do vazby.
Pro lék na předpis si v pátek 23. října přišel do nemocnice v bratislavském Ružinově muž (34) z Irska. Podle pracovníků nemocnice byl pod vlivem alkoholu a dožadoval se Diazepamu. Personál mu vysvětlil, že lék může předepsat pouze lékař po vyšetření. To ale muže rozzuřilo a na zdravotníky zaútočil.
Jeden ze zaměstnanců utrpěl zlomeninu nosu, druhý pohmožděniny. Na místo okamžitě přivolali ochranku a policii. Oba zdravotníci následně podstoupili lékařské vyšetření. Ani zranění je však ze služby nevyřadila. Navzdory nepříjemnému zážitku zůstali na urgentním příjmu a dál se spolu s kolegy starali o pacienty.
Soud ho poslal do vazby
Případ mezitím dospěl až k soudu. Podle slovenské televize Markíza, poslal soud agresivního Ira do vazby. Důvodem jsou obavy, že by mohl uprchnout, vyhýbat se trestnímu stíhání nebo pokračovat v trestné činnosti.
Muž s iniciálami E. M. D. čelí obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví spáchaného na chráněné osobě. Rozhodnutí o vazbě ale zatím nemusí být konečné. Obviněný si ponechal lhůtu na podání stížnosti.
Útoky jsou na denním pořádku
Pro zaměstnance bratislavské nemocnice bohužel nejde o ojedinělou zkušenost. Podle vedení se zdravotníci na urgentních příjmech potýkají s agresivním chováním prakticky každý den. Jen několik dní před útokem v Ružinově napadl jiný muž zdravotní sestru v nemocnici na Kramárech.
„Atmosféra na našich urgentních příjmech je neúnosná, agresivita pacientů, ale i jejich příbuzných se stupňuje,“ uvedl na sociálních sítích ředitel Univerzitní nemocnice Bratislava Alexander Mayer.
„Urgentní příjmy jsou klíčové, bez nich nejsme schopni poskytovat akutní zdravotní péči lidem v ohrožení života. Nápor pacientů je obrovský a denně vznikají situace, kdy jsou lidé agresivní jen kvůli čekání,“ popsal.
Nemocnice přitom řeší i další nebezpečné incidenty. Nedávno jeden z pacientů rozbil dveře ambulance a vyhrožoval personálu. Při jiném incidentu zase někdo použil slzný plyn a ohrozil lidi v čekárně.
Podle Mayera ošetří urgentní příjmy nemocnice denně až 350 pacientů. Vedení proto volá po změnách, které by přetíženým pracovištím ulevily.
S podobnými problémy se přitom potýkají i české nemocnice. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň musela ochranka jen za první týdny letošního roku řešit agresivní chování zhruba padesátky pacientů. Jeden z nich dokonce popadl mladou lékařku a prohodil ji dveřmi. V Městské nemocnici Ostrava zase za loňský rok zaznamenali 829 případů agresivního chování.
Správný postup. Jen se zamýšlím, jak by to probíhalo tady u nás.