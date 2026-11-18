Michal v Polsku zmasakroval devět lidí: Zvláštní plány s jeho tělem! Nikdo ho nechce...
O tělo krakovského střelce, jenž má na svědomí devět lidských životů, se zatím nikdo nepřihlásil. Zatímco jeho rodiče a sestru už příbuzní pohřbili, o osudu samotného útočníka stále není rozhodnuto. Krakovský primátor proto navrhuje, aby jeho tělo místo na hřbitově skončilo na lékařské fakultě a posloužilo vědeckým účelům.
Než bude možné rozhodnout o dalším osudu těla Michala O. (†24), musí prokuratura dokončit potřebné úkony. Pokud se poté o ostatky nepřihlásí nikdo z příbuzných, měl by podle polských zákonů pohřeb zajistit Krakov. Vedení města ale zvažuje jinou možnost.
„Záleží na rodině. Pokud se nerozhodne tělo převzít a zajistit pohřeb, navrhnu, aby město pohřeb neorganizovalo a tělo bylo předáno pro lékařské a vědecké účely,“ uvedl krakovský primátor Łukasz Gibała polské televizi Polsat News.
Primátor se chce obrátit na lékařskou fakultu Jagellonské univerzity a zjistit, zda by o tělo měla zájem. Škola by ale s jeho převzetím musela souhlasit. O osudu ostatků tak stále není rozhodnuto.
Mše za vraha?!
V pondělí 16. listopadu se v obci Waśniów konal pohřeb útočníkových rodičů a sestry. Ve stejný den se v krakovské mariánské bazilice sloužila mše za střelce i jeho zesnulé blízké. Bohoslužba se konala nedaleko místa krvavého útoku a už její oznámení vyvolalo kritiku i debatu na sociálních sítích.
Někteří lidé považovali bohoslužbu za necitlivou vůči pozůstalým obětí, jiní připomínali, že modlitba za zemřelého neznamená omlouvání jeho činů.
K situaci se vyjádřil také správce farnosti Mariusz Słonina. Vysvětlil, že mši z vlastní iniciativy uspořádal jeden z kněží a nešlo o oficiální rozhodnutí farnosti. „Modlitba za zemřelé je výrazem křesťanské víry v Boží milosrdenství. V žádném případě neznamená ospravedlňování zločinu, snižování odpovědnosti pachatele ani zlehčování utrpení obětí,“ uvedl v prohlášení zveřejněném katolickou agenturou KAI.
Samotná bohoslužba proběhla bez kázání a hudebního doprovodu, za účasti jen malé skupiny lidí.
Zabil devět lidí
Michal O. v sobotu 7. listopadu vjel autem na krakovské Hlavní náměstí a začal střílet do kolemjdoucích. Šest lidí zemřelo a dalších patnáct utrpělo zranění, včetně zasahujících policistů.
Ještě téhož dne policisté objevili v bytě ve městě Ostrowiec Świętokrzyski těla jeho matky, otce a jednadvacetileté sestry. Podle prokuratury je střelec zavraždil ještě před útokem v Krakově. Všechny tři zastřelil.
Samotný útočník utrpěl při policejním zásahu střelná zranění a 9. listopadu zemřel v nemocnici.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.