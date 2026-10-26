Boj o život v pardubickém lesíku: Dramatickou záchranu zachytila kamera
K záchraně lidského života vyjeli pardubičtí strážníci v sobotu 24. října dopoledne. V městské části Studánka se totiž nacházel muž v kritickém stavu. Podle dostupných informací zapil větší množství léků alkoholem. Celou záchranu natočila kamera.
Muž v nesnázích se nacházel v lesíku mezi sídlištěm Dubina a obcí Spojil. Jeho stav se prudce zhoršoval, což dokládá i fakt, že se dispečerům na tísňové lince přestal ozývat ještě v průběhu hovoru.
Na místo jako první dorazily čtyři hlídky městské policie. Muže se jim podařilo vypátrat během několika minut. „Strážníci na místě ihned provedli kontrolu životních funkcí a dohlíželi na jeho zdravotní stav,“ uvedli pardubičtí strážníci na sociálních sítích.
Muž po celou dobu zůstával ve stavu blízkému bezvědomí. Vzhledem k jeho stavu ho strážníci zvedli a z lesního porostu jej přenesli přes strouhu blíže k cestě. Manévrem chtěli usnadnit a urychlit jeho předání záchranné službě. Celou akci zachytila kamera.
„(...) Zdravotníci jej po převzetí ihned transportovali do nemocnice,“ dodali strážníci. Muž skončil v kritickém stavu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.
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