Tělo střelce z Krakova chtěli darovat na vědecké účely: Nakonec ho pohřbí babička
Ještě před několika dny se zdálo, že tělo krakovského střelce Michała O. nikdo nepohřbí. Příbuzní se k jeho ostatkům nehlásili a krakovské úřady zvažovaly jejich předání univerzitě pro vědecké účely. Situace se ale změnila. O vyzvednutí těla se přihlásila střelcova babička, která chce společně s jeho tetou zajistit poslední rozloučení.
Podle polské televize TVP však v rodině stále panují neshody. Příbuzní se totiž nedokážou shodnout, jestli má být na náhrobku uvedeno střelcovo jméno, nebo jeho ostatky skončí v anonymním hrobě.
Nesmí ležet vedle svých obětí
Jeden z příbuzných se navíc důrazně postavil proti tomu, aby byl mladík pohřben po boku svých nejbližších. Jeho rodiče a sestra, jež zastřelil ještě před útokem v Krakově, byli pohřbeni v pondělí. Pohřeb ve městě Waśniów uspořádal jiný člen rodiny.
Tělo útočníka zatím zůstává na soudním lékařství. Pozůstalí si ho budou moci vyzvednout až po dokončení nezbytných vyšetřovacích úkonů.
Tělo mělo posloužit studentům
Pokud by se o ostatky nikdo nepřihlásil, povinnost zajistit pohřeb by připadla městu Krakov. Radnice však nechtěla hradit poslední rozloučení s masovým vrahem z veřejných peněz. Ve hře proto bylo předání těla univerzitě, kde by posloužilo k výuce budoucích lékařů.
Před útokem vyvraždil rodinu
Michał O. nejprve zastřelil své rodiče a sestru v jejich bytě ve městě Ostrowiec Świętokrzyski. Následně 7. listopadu přijel do centra Krakova, kde na náměstí Rynek Główny začal střílet do lidí.
Na místě zabil šest osob a dalších 15 zranil, včetně dvou zasahujících policistů. Při následné přestřelce utrpěl vážná zranění také samotný útočník. Později jim v nemocnici podlehl.
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