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Odpálený bankomat v budově České pošty! Policie v akci
Neznámí pachatelé v noci na úterý vyloupili pomocí výbušniny bankomat v budově České pošty v Brumově-Bylnici na Zlínsku. Výši odcizené finanční hotovosti policie zjišťuje, řekla policejní mluvčí Šárka Trnková.
„Od dnešních nočních hodin prověřujeme poškození bankomatu v budově České pošty v obci Brumov-Bylnice na Zlínsku. Podle dosavadních informací jej pachatelé poškodili výbušninou. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné. Pachatelům se podařilo odcizit finanční hotovost. Její výši zjišťujeme,“ uvedla policie na síti X. Událost se stala dnes před 02:30.
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