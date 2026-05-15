Česká pošta zavřela devět poboček. Jakých obcí se to týká a proč se tak rozhodla?
Česká pošta uzavřela devět pošt Partner. Důvodem odstoupení od smlouvy je zjištěný finanční schodek v řádu stovek tisíc korun na straně jejich provozovatele. Pošta to oznámila v tiskové zprávě. Provozovatelem pošt byla podle informací ČTK společnost Albis servis.
Zavřené budou partnerské pošty ve Starosedlském Hrádku, Chrašticích, Pečicích, Běrunicích, Lužci nad Cidlinou, Běstvině, Krásné Hoře u Havlíčkova Brodu, Uhelné Příbrami a Nové Vsi u Chotěboře.
Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli. Od 18. května 2026 budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné na zastupujících poštách.
„U obchodního partnera, který zajišťuje provoz devíti pošt Partner, byl vnitřní kontrolou České pošty zjištěn schodek v řádu stovek tisíc korun. Tyto finance byly určeny na výplatu důchodů nebo poštovních poukázek. Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou,“ uvedl mluvčí Matyáš Vitík.
Obchodní partner nebyl podle Vitíka ve stanovené lhůtě schopen uhradit chybějící finanční obnos. Peníze bude pošta vymáhat po provozovateli právní cestou. Česká pošta má ze zákona minimálně 2900 poboček, z toho je zhruba tisícovka pošt Partner, které provozují obce nebo soukromníci.
Kdyby nebyla Pota trafikou pro kamarádíčky zbytečných politiků, dávno by ji zrušili.