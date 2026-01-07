Muž z Havlíčkova Brodu se opilý propadl ledem: Hledal telefon!

7. ledna 2026
Policisté s hasiči minulý týden zachránili muže, pod kterým se v Havlíčkově Brodě propadl tenký led na řece Sázavě. V opilosti se na zamrzlou řeku vydal pro spadlý mobilní telefon. Silně podchlazený skončil v nemocnici. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.

Událost se stala v pátek krátce před půlnocí. První policejní hlídka byla na místě do minuty po oznámení. „Muž komunikoval, byl však silně promrzlý a vyčerpaný. Nad hladinou se snažil udržet přidržováním se tenké vrstvy ledu. Vzhledem k nebezpečným podmínkám a křehkému ledu se k němu nemohli policisté bezpečně přiblížit,“ uvedla mluvčí. Hozené záchranné vesty se muž nedokázal držet. Na břeh se dostal až po příjezdu hasičů s pomocí lana a žebříku.

Muž nadýchal přes dvě promile. Vypověděl, že mu na zamrzlou hladinu spadl mobilní telefon, pro který se snažil dojít. Led se pod ním prolomil a už se nedokázal vrátit zpět. V ledové vodě strávil asi deset minut.

„Díky všímavosti oznamovatele, který si topícího se muže v řece všiml a okamžitě zavolal na tísňovou linku, a také díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů a hasičů se podařilo muže včas zachránit. V obdobných případech hrají rozhodující roli doslova minuty,“ dodala Lébrová.

