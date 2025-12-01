Opilec se vloupal do supermarketu v Ledči: Usnul na base piv
Kuriózní zásah řešili policisté na Havlíčkobrodsku. Ráno našli zaměstnanci supermarketu v Ledči nad Sázavou před pokladnou na přepravce s pivem spícího muže. Podle policie se v noci vloupal do zavřené prodejny, jíž poškodil vchod. Skončil na záchytce.
Když pracovníci supermarketu dorazili před půl šestou do práce, čekal je uvnitř neobvyklý obraz, před pokladnou ležel na přepravce s lahvovým pivem cizí muž a tvrdě spal. Na místo proto zamířila nejbližší policejní hlídka. Záhy vyšlo najevo, že nejde o omylem zavřeného zákazníka, ale o vandala. Do prodejny vnikl kolem půl třetí ráno po noci strávené na večírku.
Podle policistů měl rozverný výtržník vyrazit jedno křídlo automatických posuvných vchodových dveří. Tím způsobil škodu odhadnutou na 40 tisíc korun. Mezerou se protlačil dovnitř a prošel k pokladnám. V prostoru před nimi rozházel vyskládané nákupní košíky a nakonec se usadil přímo na přepravku s pivem, kde usnul.
Když hlídka dorazila, zmoženého opilce probudila a ztotožnila. Dechová zkouška ukázala 1,7 promile alkoholu.
„Policisté muže z místa eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici Jihlava. Když muž vystřízlivěl, policisté ho převezli na obvodní oddělení k provedení dalších procesních úkonů,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Muž čelí podezření hned z několika trestných činů: krádeže vloupáním, poškození cizí věci a výtržnictví. O jeho dalším osudu rozhodne státní zástupce a soud.
