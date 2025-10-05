Perná noc obyvatelky Budějovic: Boj se satanem u popelnic
Strážníci v Českých Budějovicích zasahovali kvůli hluku u kontejnerů. Žena, která přehrabovala odpad, jim tvrdila, že tím narušuje satanské rituály. Na místo přijela autem bez technické kontroly a s alkoholem v dechu. Nyní svaté bojovnici hrozí pokuta a zákaz řízení.
Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích měli v noci na čtvrtek 2. října pořádně rušno. Krátce před půlnocí strážníky městské policie zastavily dvě ženy, aby je upozornily na hluk a podivné chování podezřelé osoby u kontejnerů na odpad. Hlídka našla ženu na misi. Vysvětlila jim, že její noční aktivita má zabránit „satanským rituálům“.
„Přeskládání odpadu totiž mělo narušovat satanské rituály. Svým vozem prý objížděla další místa, kde má docházet k podobným aktivitám,“ popsali policisté bizarní zdůvodnění na svém facebooku.
Vozidlo měla noční exorcistka po celou dobu nastartované a jak se ukázalo, nemělo platnou technickou kontrolu. Dechová zkouška ukázala hodnoty mezi 0,29 a 0,37 promile. Sama přiznala, že před jízdou vypila dvě piva.
Test na přítomnost drog byl negativní, přesto žena musela zanechat auto na místě a odejít domů pěšky. „Případem se bude zabývat správní orgán, který rozhodne o pokutě a možném zákazu řízení,“ dodali strážníci.
Podle zákona hrozí bojovnici se zlem za přestupky pokuta od 7 000 do 25 000 korun a zákaz řízení až na rok a půl.
