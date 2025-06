Pacientka o falešném zubaři z Havlíčkova Brodu: Má zlaté ruce, je ho škoda!

Falešný zubař z Havlíčkova Brodu má na své straně překvapivou podporu, a to přímo od lidí, které ošetřoval. Jednou z nich je žena z Brodu, která serveru Novinky popsala, že kvůli špatnému chrupu hledala lékaře celé tři roky. Kontakt na zubaře dostala od známých a rozhodla se to zkusit. Že jde o nelegální ordinaci a muž nemá ani střední školu, netušila.

„Po tom se nepídíte, jste rád, že máte zubaře. U obvodního lékaře se asi také neptáte, jestli má diplom,“ řekla bývalá pacientka s tím, že mladík podle ní odvedl perfektní práci.

Do ordinace chodila opakovaně. Tvrdí, že jí postupně opravil několik zubů, a dokonce jí pomohl překonat panický strach ze zubařů. „Já říkám, že má zlaté ruce, je to profík, odvedl kvalitní práci, zuby mě nebolí. Ať si každý říká, co chce,“ uvedla s přesvědčením, že se jednalo o profesionální péči. Muž jí také přišel starší kvůli vousům, netušila, že mu je teprve 22 let.

Za ošetření platila hotově, což jí nepřišlo zvláštní. To je běžné i u jiných zubařů, kteří nemají smlouvu s pojišťovnou. „Je ho velká škoda. Vím minimálně o třech lidech, kterým pomohl, a nikomu neublížil,“ uvedla žena a dodala, že teď možná bude muset hledat nového zubaře až v Praze.

Kriminalisté falešnou ordinaci odhalili na začátku června. Podle policie v ní působili tři příbuzní. Mladík jako „lékař“, jeho matka coby instrumentářka a otec zajišťoval výrobu zubních náhrad ve skutečné laboratoři. Společně si přišli na více než čtyři miliony korun.

Zároveň se rozjela veřejná debata o tom, jak mohlo něco takového dva roky fungovat bez povšimnutí. V přístavku rodinného domu byla ordinace plně vybavená, s logem na oknech a vlastní čekárnou. Sousedé jsou v šoku.

Případ vzbudil pozornost i kvůli tomu, že se nejedná o ojedinělý incident. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler Blesku sdělil, že komora s policií aktivně spolupracuje a v současnosti se řeší i další tři podobné případy. Zároveň upozornil, že seznam všech registrovaných zubních lékařů je dostupný na webu České stomatologické komory.