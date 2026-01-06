Ve Frymburku se pod led propadla rolba: Skončila 4 metry pod hladinou Lipna
Nezvyklou událost museli v úterý večer řešit dobrovolní i profesionální hasiči z Frymburku. Speciální čtyřkolka na úpravu ledové bruslařské magistrály vjela do průrvy a následně se pod ní led zcela probořil. Skončila asi ve čtyřmetrové hloubce.
Čtyřkolka na úpravu ledu se potopila asi 50 metrů od břehu. „Hasiči nyní prořezávají led až ke břehu a poté ji budou vytahovat navijákem z asi čtyřmetrové hloubky,“ informoval mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý. Dodal, že událost se obešla bez zranění.
Místostarosta města Antonín Labaj sdělil serveru Novinky.cz, že muž, který obsluhoval stroj na úpravu povrchu, s ním vjel do průrvy, a když si šel následně pro vybavení k vytažení, stroj začal nabírat vodu a potopil se.
