Kolotočáři Spilka (†20) a Kočka (†28) zemřeli kousek od sebe na D11! Na den přesně po osmi letech

Kolotočáři Václav Spilka (†20) a Jan Kočka (†28) zemřeli při nehodách ve stejný den s odstupem osmi let.
Kolotočáři Václav Spilka (†20) a Jan Kočka (†28) zemřeli při nehodách ve stejný den s odstupem osmi let.
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)
Autor: Štěpánka Grofová - 
15. října 2026
05:00

Stejná dálnice, stejné datum a dvě známé kolotočářské rodiny. Smrt Václava Spilky, s nímž se v úterý loučili jeho nejbližší, připomíná nehodu Jana Kočky mladšího. Oba zemřeli 28. září na dálnici D11, pouhých několik kilometrů od sebe. Mezi nehodami uplynulo přesně osm let.

Rodina známých kolotočářů Spilkových prožívá bolestné chvíle. V úterý 13. října se v pardubickém krematoriu naposledy rozloučila s Václavem Spilkou (†20), jehož život předčasně ukončila dopravní nehoda.

Jeho smrt přitom připomíná jinou nehodu, při níž před lety zahynul člen další známé kolotočářské rodiny. Jan Kočka mladší (†28), vnuk provozovatele Matějské pouti Václava Kočky, zemřel rovněž na dálnici D11 na Nymbursku. Oba mladí muži navíc přišli o život 28. září, přesně osm let po sobě. Místa jejich nehod přitom leží jen několik kilometrů od sebe.

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Osudný sjezd z dálnice

Václav zemřel v pondělí 28. září 2026 při noční nehodě na 35,5. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Nedaleko Vrbové Lhoty na Nymbursku sjížděl k čerpací stanici, když se svým vozem narazil do jejího reklamního totemu.

Na místo vyrazili policisté, hasiči i zdravotničtí záchranáři. Ti se mladíka pokoušeli oživit, přes veškerou snahu však svým zraněním podlehl. Příčinu nehody policie nezveřejnila.

O několik dní později oznámila rodina Spilkových úmrtí Václava na sociálních sítích. Jeho blízcí přišli nejen o milovaného člena rodiny, ale také o mladého muže, s nímž počítali jako s pokračovatelem rodinné tradice.

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S Václavem se rodina loučí v pardubickém krematoriu.
Zdroj: Jitka Pecharová

Kočkova jízda v protisměru

Přesně o osm let dříve, v pátek 28. září 2018, se na stejné dálnici odehrála další smrtelná nehoda. Na 32. kilometru nedaleko Sadské, rovněž na Nymbursku. Za volantem terénního mercedesu seděl Jan Kočka mladší (†28). Mladý muž původně cestoval ve směru od Prahy na Hradec Králové. Podle policie však sjel z dálnice v oblasti 35. kilometru a následně se na ni vrátil v nesprávném směru.

V protisměru pokračoval směrem na Prahu, až se čelně střetl s nákladním automobilem. Když první jednotka dorazila na místo, obě vozidla už byla zachvácena plameny. Záchranáři nedokázali pomoci ani jednomu z řidičů.

Vyšetřování Kočkovy nehody později odhalilo závažné skutečnosti. Toxikologické testy prokázaly, že mladý muž měl v době smrti v těle alkohol i omamné a psychotropní látky. Policisté proto případ překvalifikovali z usmrcení z nedbalosti na zločin obecného ohrožení.

Poslední rozloučení

Smrt Jana Kočky mladšího před osmi lety vyvolala značnou pozornost. Rodina mu v říjnu 2018 vystrojila velkolepý pohřeb v Praze. Po obřadu v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad následoval smuteční průvod s kočárem taženým koňmi na Olšanské hřbitovy. Průvod tehdy dočasně omezil dopravu v hlavním městě.

O osm let později prožívají podobnou bolest Spilkovi. Poslední rozloučení s Václavem se neslo ve znamení bílých a tmavě modrých růží. Obřad zahájil farář, jenž mladíka před třemi lety pokřtil. Rodina mu připravila místo posledního odpočinku v nově zakoupené hrobce.

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Kolotočáři Václav Spilka (†20) a Jan Kočka (†28) zemřeli při nehodách ve stejný den s odstupem osmi let.
Kolotočáři Václav Spilka (†20) a Jan Kočka (†28) zemřeli při nehodách ve stejný den s odstupem osmi let.
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)
Nehoda Václava Spilky (28.9.2026)

Témata:
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Štěpánka Grofová
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