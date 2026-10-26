Ženu na přechodu v Hradci srazila dvě auta: V nemocnici zemřela
Dvacetiletou ženu v Hradci Králové v neděli vpodvečer srazila na silničním okruhu na přechodu pro chodce před fakultní nemocnicí dvě auta, vážným zraněním později v nemocnici podlehla. Policie žádá případné svědky nehody, aby se ozvali. V pondělí to uvedl mluvčí policie Martin Stránský.
Chodkyni přibližně v 17:45 nejprve srazil řidič osobního auta, který jel po silničním okruhu směrem ke Střelecké ulici. „Následně mělo dojít ve stejném směru ke srážce chodkyně s dosud neustanoveným vozidlem, jehož řidič pokračoval ke křižovatce ulic Střelecká a Rašínova třída,“ uvedl mluvčí.
Policisté žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo se v tu dobu pohybovali v okolí, aby se přihlásili na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 527 360. Policii mají kontaktovat i řidiči, kteří by k nehodě mohli poskytnout kamerové záznamy ze svých aut.
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