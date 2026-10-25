Řidička během jízdy sledovala porno: Při nehodě zemřel milovaný táta
K tragické nehodě došlo na dálnici I-15 v americkém Utahu. Řidička Christine Chao (44) plnou rychlostí narazila do zadní části jiného auta, ve kterém seděl i milovaný táta Scott LaVar Lichfield (†66). Ten svým zraněním podlehl v nemocnici. Podle vyšetřovatelů řidička údajně během jízdy sledovala porno.
K smrtelné nehodě došlo 12. června. Kvůli stavebním pracím byl provoz na dálnici zpomalen, čehož si řidička nevšimla. Jak uvedl server Los Angeles Times, žena, která v době nehody údajně nedávala pozor, v plné rychlosti narazila do auta před ní. Náraz smetl ze silnice ještě další auto. Policie podle záznamů nenašla žádné brzdné stopy, které by naznačovaly, že se před nárazem pokusila zastavit. Sama Christine Chao přiznala, že nehodu způsobila. V tuto chvíli je obviněna ze zabití z nedbalosti.
Při nehodě totiž utrpěl vážná zranění otec pěti dětí Scott LaVar Lichfield. I přes snahu záchranářů ale bohužel v nemocnici zemřel. Jak okomentoval deník Bild, Lichfield pracoval jako finanční správce ve třech různých farnostech. Vedl také náboženskou výuku a dětské bohoslužby jako učitel nedělní školy. Po sobě zanechal manželku a pět dětí.
Podle dostupných informací měla řidička během jízdy sledovat porno. Policisté to zjistili po kontrole jejího mobilního telefonu. První slyšení u soudu se plánuje 17. listopadu.
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