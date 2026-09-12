Hromadná nehoda na D11: Pět aut se srazilo v zúžení, doprava kolabuje

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
12. září 2026
15:14

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu 12. září kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Nehoda se stala v místě dopravního omezení. Komplikace byly i v opačném směru na Prahu, kudy se k nehodě dostávali policisté, hasiči a záchranáři, řekly ČTK mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a záchranné služby Monika Nováková.

„Před 12:00 nám byla nahlášena hromadná nehoda pěti vozidel, jedná se o nedobrzdění,“ uvedla Richterová. Podle mluvčí záchranářů si nehoda vyžádala jedno zranění. „Máme v péči jednoho lehce zraněného pacienta, kterého vezeme po ošetření do nymburské nemocnice,“ uvedla Nováková.

Nehoda se podle Richterové stala v zúženém úseku ve směru na Hradec. Protože by nebylo možné udělat takzvanou záchranářskou uličku, musely jezdit složky integrovaného záchranného systému k nehodě v protisměru po dálničním pásu na Prahu. „Aktuálně by měl být zavřený levý jízdní pruh na Prahu a na Hradec by to mělo jet levým pruhem,“ uvedla Richterová ve 13:15.

Při nehodě turistického autobusu ve Švýcarsku zemřelo několik lidí.
Nehoda autobusu ve Švýcarsku: Pět mrtvých, 40 zraněných

 

Témata:
PrahaHradec KrálovéDálnice D11nehodazranění
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