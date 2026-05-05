Požár v Českém Švýcarsku: Hasiči chtějí oheň zlikvidovat do konce týdne

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Autor: ČTK - 
5. května 2026
16:46

Hasiči by chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů až na pět, přinejhorším na deset hektarů. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou také na hašení nasazeny vrtulníky. Příčina požáru zatím není známa. Jasná dosud není ani výše škod.

U požáru v Českém Švýcarsku v úterý zasahuje 350 hasičů. Čtyři hasičské odřady už se mohly vrátit zpět, podle ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka to byly odřady z Prahy, Plzeňského, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hasit pomáhá i dnes šest vrtulníků - dva ze Slovenska, dva armádní a dva policejní.

Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům národního parku.

Místo dnes navštívil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Zopakoval, že po uhašení požáru bude chtít zahájit debatu o tom, jak v národním parku zpracovávat staré suché dřevo. „Koncepce se opravdu musí předělat, protože mění se nám klima, to klima se nám bude měnit ještě pět, deset, možná 15 let. A my musíme zcela zásadně začít s tou věcí pracovat,“ uvedl ministr. Dřevo nyní ve velké míře zůstává kvůli živinám přímo v lesích.

Video  Požár v Českém Švýcarsku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Červený již dříve řekl, že jeho strana ani vláda nepopírají klimatickou změnu. Považuje ale za zbytečné ji označovat jako klimatickou krizi. Dodal, že stát se musí na klimatickou změnu připravit, avšak racionálně. Před Červeného jmenováním byl řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. „Chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila v ČR klimatická krize,“ uvedl tehdy Macinka.

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic, 3. května 2026, Jetřichovice, Děčínsko.

Témata:
ČeskoPrahapožárHasičský záchranný sborNárodní park České ŠvýcarskoPardubický krajVladimír VlčekMotoristé soběPetr MacinkaIgor Červený
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Rebel Wilson září štěstím: Je z ní dvojnásobná maminka! Druhá dcerka dostala nádherné jméno
Rebel Wilson září štěstím: Je z ní dvojnásobná maminka! Druhá dcerka dostala nádherné jméno
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Za slevy v aplikaci poukaz na dovolenou. Raiffeisenbank spouští letní kampaň
Za slevy v aplikaci poukaz na dovolenou. Raiffeisenbank spouští letní kampaň
e15
Velké biatlonové změny! Trenérem Šlesingr, Štvrtecký jde jinam. Co Davidová a Vinklárková?
Velké biatlonové změny! Trenérem Šlesingr, Štvrtecký jde jinam. Co Davidová a Vinklárková?
iSport
Vojta Dyk: Jsem rád, že jsem zažil dobu, kdy jsme si mohli trochu dělat prdel. Teď se sami zavíráme do klece
Vojta Dyk: Jsem rád, že jsem zažil dobu, kdy jsme si mohli trochu dělat prdel. Teď se sami zavíráme do klece
Reflex
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Lidé a země