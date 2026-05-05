Požár v Českém Švýcarsku: Hasiči chtějí oheň zlikvidovat do konce týdne
Hasiči by chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů až na pět, přinejhorším na deset hektarů. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou také na hašení nasazeny vrtulníky. Příčina požáru zatím není známa. Jasná dosud není ani výše škod.
U požáru v Českém Švýcarsku v úterý zasahuje 350 hasičů. Čtyři hasičské odřady už se mohly vrátit zpět, podle ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka to byly odřady z Prahy, Plzeňského, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hasit pomáhá i dnes šest vrtulníků - dva ze Slovenska, dva armádní a dva policejní.
Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům národního parku.
Místo dnes navštívil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Zopakoval, že po uhašení požáru bude chtít zahájit debatu o tom, jak v národním parku zpracovávat staré suché dřevo. „Koncepce se opravdu musí předělat, protože mění se nám klima, to klima se nám bude měnit ještě pět, deset, možná 15 let. A my musíme zcela zásadně začít s tou věcí pracovat,“ uvedl ministr. Dřevo nyní ve velké míře zůstává kvůli živinám přímo v lesích.
Červený již dříve řekl, že jeho strana ani vláda nepopírají klimatickou změnu. Považuje ale za zbytečné ji označovat jako klimatickou krizi. Dodal, že stát se musí na klimatickou změnu připravit, avšak racionálně. Před Červeného jmenováním byl řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. „Chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila v ČR klimatická krize,“ uvedl tehdy Macinka.
